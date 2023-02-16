За призывы к революции ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Кургана

В отношении курганца, призывавшего к смене государственной власти путем революционного переворота, возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Курганской области.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ <…> фигурант размещал в социальных сетях призывы к насильственной смене государственной власти в стране путем революционного переворота», — сообщили в управлении. 52-летний курганец являлся активным противником действующих органов власти.
В интернете мужчина выражал недовольство действиями властей и призывал к ее свержению. В настоящее время следственные органы ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия по данному делу. Виновному по данной статье может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Мужчина призывал в сети расправляться с сотрудниками прокуратуры.
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