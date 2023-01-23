23 января 2023

Жителя Кургана осудили за призывы к расправе над прокурорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцу назначили два года лишения свободы условно Фото:

Курганский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за призывы к расправе над сотрудниками прокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Приговором Курганского городского суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, на срок два года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении. В отношении него было возбуждено уголовное дело за призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Также сообщалось, что жителя Тюмени осудили за то, что он в соцсетях призывал убивать сотрудников ОМОН.

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Курганский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за призывы к расправе над сотрудниками прокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Приговором Курганского городского суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, на срок два года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении. В отношении него было возбуждено уголовное дело за призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к насилию над чиновниками и силовиками. Также сообщалось, что жителя Тюмени осудили за то, что он в соцсетях призывал убивать сотрудников ОМОН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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