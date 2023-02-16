Депутата челябинского парламента отправили в колонию строгого режима на девять лет

17 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Приговор оглашен в Центральном районном суде Челябинска Фото: Ання Холмова © URA.RU Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятке, 17 февраля решением Центрального райсуда приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, депутата также обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Кроме того, суд огласил приговор для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора. «Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режим. Назначить выплату штрафа в 6,5 млн рублей», — зачитала приговор судья. ФСБ по региону задержала Аракеляна 4 марта 2022 года по подозрениям в даче взятки ноутбуками контролерам Росавтодора. Ранее гособвинение требовало назначить наказание депутату в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 27 млн 439 тысяч рублей. А его соучастникам приговором вынесены различные сроки от условного до реальных. До оглашения приговора все обвиняемые находились под подпиской о невыезде или домашним арестом Фото: Ання Холмова © URA.RU

Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятке, 17 февраля решением Центрального райсуда приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, депутата также обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Кроме того, суд огласил приговор для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора. «Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режим. Назначить выплату штрафа в 6,5 млн рублей», — зачитала приговор судья. ФСБ по региону задержала Аракеляна 4 марта 2022 года по подозрениям в даче взятки ноутбуками контролерам Росавтодора. Ранее гособвинение требовало назначить наказание депутату в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 27 млн 439 тысяч рублей. А его соучастникам приговором вынесены различные сроки от условного до реальных.