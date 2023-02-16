16 февраля 2023

Депутата челябинского парламента отправили в колонию строгого режима на девять лет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Арману Аракеляну, Центральный районный суд Челябинск
Приговор оглашен в Центральном районном суде Челябинска Фото:

Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятке, 17 февраля решением Центрального райсуда приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, депутата также обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Кроме того, суд огласил приговор для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора.

«Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режим. Назначить выплату штрафа в 6,5 млн рублей», — зачитала приговор судья.

ФСБ по региону задержала Аракеляна 4 марта 2022 года по подозрениям в даче взятки ноутбуками контролерам Росавтодора. Ранее гособвинение требовало назначить наказание депутату в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 27 млн 439 тысяч рублей. А его соучастникам приговором вынесены различные сроки от условного до реальных.

Приговор Арману Аракеляну, Центральный районный суд Челябинск
До оглашения приговора все обвиняемые находились под подпиской о невыезде или домашним арестом
Фото:

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Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятке, 17 февраля решением Центрального райсуда приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, депутата также обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Кроме того, суд огласил приговор для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора. «Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режим. Назначить выплату штрафа в 6,5 млн рублей», — зачитала приговор судья. ФСБ по региону задержала Аракеляна 4 марта 2022 года по подозрениям в даче взятки ноутбуками контролерам Росавтодора. Ранее гособвинение требовало назначить наказание депутату в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 27 млн 439 тысяч рублей. А его соучастникам приговором вынесены различные сроки от условного до реальных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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