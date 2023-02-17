Генерал-лейтенант Мордвичев заменил Лапина на посту главы ЦВО. Скрин

17 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Пост главы ЦВО возглавил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерала Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Это следует из данных ЕГРЮЛ и СПАРК. «Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — следует из данных реестров. Документы были опубликованы на их ресурсах. В начала января генерал Лапин, командующий ЦВО с 2017 года, возглавил штаб Сухопутных войск. 11 января в Генштабе ВС России произошли кадровые перестановки. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Лапин родился в 1964 году в Казани. После службы в войсках ПВО в 1982—1984 годах Лапин решил идти по военной карьере. В 1988 году будущий генерал окончил учебу в Казанском командном училище и получил офицерское звание. После этого он возглавил танковый взвод в Ленинградской области. В 2009 году Лапин принял на себя руководство 58-й армией, а в 2014 получил звание генерал-лейтенанта. В 2017 генерал возглавил командование ЦВО. С начала спецоперации на Украине Лапин командовал группой «Центр». Мордвичев же родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию ГШ ВС РФ. В 2018 году был первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, а с ноября 2021 года возглавлял 8-ю гвардейскую общевойсковую армию ЮВО. В начале СВО украинская сторона заявила о якобы гибели Мордвичева под Херсоном, однако позже эта информация была опровергнута. Журналисты выяснили, что тогда генерал находился в другом месте и командовал войсками в Мариуполе, а также освобождал завод «Азовсталь». Скрин: сайт СПАРК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерала Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Это следует из данных ЕГРЮЛ и СПАРК. «Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — следует из данных реестров. Документы были опубликованы на их ресурсах. В начала января генерал Лапин, командующий ЦВО с 2017 года, возглавил штаб Сухопутных войск. 11 января в Генштабе ВС России произошли кадровые перестановки. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Лапин родился в 1964 году в Казани. После службы в войсках ПВО в 1982—1984 годах Лапин решил идти по военной карьере. В 1988 году будущий генерал окончил учебу в Казанском командном училище и получил офицерское звание. После этого он возглавил танковый взвод в Ленинградской области. В 2009 году Лапин принял на себя руководство 58-й армией, а в 2014 получил звание генерал-лейтенанта. В 2017 генерал возглавил командование ЦВО. С начала спецоперации на Украине Лапин командовал группой «Центр». Мордвичев же родился в 1976 году. Он окончил танковое командное училище, общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию ГШ ВС РФ. В 2018 году был первым замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, а с ноября 2021 года возглавлял 8-ю гвардейскую общевойсковую армию ЮВО. В начале СВО украинская сторона заявила о якобы гибели Мордвичева под Херсоном, однако позже эта информация была опровергнута. Журналисты выяснили, что тогда генерал находился в другом месте и командовал войсками в Мариуполе, а также освобождал завод «Азовсталь».