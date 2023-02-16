Помещения гостиницы стилизованы под бункер (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми выставлен на продажу дизайнерский хостел Bunker, расположенный в районе центрального автовокзала. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается бизнес, помещения свободного назначения, дизайнерский ремонт под бункер в стиле „лофт“ по адресу ул. Революции, 58. Очень удачное место, сумасшедший пешеходный трафик. Помещения в собственности, 193 квадратных метра, цена — 60 тысяч рублей за метр», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что постояльцы могут разместиться в номерах, рассчитанных максимум на восемь человек. Имеются отдельные комнаты для женщин и семейных пар. Дизайнерский хостел уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда его предлагали приобрести за 14,3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается гостиничный комплекс «Микос». Стоимость объекта с действующими рестораном и сауной — 60 млн рублей.