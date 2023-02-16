16 февраля 2023

В центре Перми продается гостиница в стиле бомбоубежища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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бомбоубежища, подземные бункера, убежище, го и чс, бункер подземный
Помещения гостиницы стилизованы под бункер (архивное фото) Фото:

В Перми выставлен на продажу дизайнерский хостел Bunker, расположенный в районе центрального автовокзала. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается бизнес, помещения свободного назначения, дизайнерский ремонт под бункер в стиле „лофт“ по адресу ул. Революции, 58. Очень удачное место, сумасшедший пешеходный трафик. Помещения в собственности, 193 квадратных метра, цена — 60 тысяч рублей за метр», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что постояльцы могут разместиться в номерах, рассчитанных максимум на восемь человек. Имеются отдельные комнаты для женщин и семейных пар. Дизайнерский хостел уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда его предлагали приобрести за 14,3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается гостиничный комплекс «Микос». Стоимость объекта с действующими рестораном и сауной — 60 млн рублей.

Дизайнерский хостел уже выставляли на продажу в 2019 году
Фото:

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В Перми выставлен на продажу дизайнерский хостел Bunker, расположенный в районе центрального автовокзала. Помещения гостиницы, интерьер которой стилизован под бомбоубежище, предлагают приобрести за 11,5 млн рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается бизнес, помещения свободного назначения, дизайнерский ремонт под бункер в стиле „лофт“ по адресу ул. Революции, 58. Очень удачное место, сумасшедший пешеходный трафик. Помещения в собственности, 193 квадратных метра, цена — 60 тысяч рублей за метр», — сообщается в объявлении. Уточняется, что постояльцы могут разместиться в номерах, рассчитанных максимум на восемь человек. Имеются отдельные комнаты для женщин и семейных пар. Дизайнерский хостел уже выставляли на продажу в 2019 году. Тогда его предлагали приобрести за 14,3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается гостиничный комплекс «Микос». Стоимость объекта с действующими рестораном и сауной — 60 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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