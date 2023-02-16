16 февраля 2023
15 февраля 2023

В ЯНАО ищут врачей на зарплату в два раза выше, чем у чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам в Муравленко готовы платить до 250 тысяч рублей Фото:

В городскую больницу Муравленко (ЯНАО) требуется медицинский психолог, акушер-гинеколог и физиотерапевт. Сотрудникам обещают зарплату, которая в два раза превосходит зарплату заместителя начальника управления образования в мэрии Губкинского. Вакансии размещены на государственном портале «Работа России».

«ГБУЗ ЯНАО „Муравленковская ГБ“: требуется медицинский психолог, заработная плата от 54 935 до 252 313 рублей. Врач-акушер-гинеколог, зарплата от 65 954 до 252 313 рублей. Врач-физиотерапевт, зарплата от 72 930 до 252 313 рублей», — сообщается на портале.

Терапевту, педиатру, отоларингологу, детскому эндокринологу, неврологу и врачу по медицинской реабилитации готовы платить до 210 тысяч рублей. Всего в учреждении открыто 14 вакансий. С перечнем обязанностей и дополнительной информацией можно ознакомиться на портале.

Ранее агентство рассказывало, что в мэрию Губкинского требуется замначальника управления образования. Соискателю обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

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В городскую больницу Муравленко (ЯНАО) требуется медицинский психолог, акушер-гинеколог и физиотерапевт. Сотрудникам обещают зарплату, которая в два раза превосходит зарплату заместителя начальника управления образования в мэрии Губкинского. Вакансии размещены на государственном портале «Работа России». «ГБУЗ ЯНАО „Муравленковская ГБ“: требуется медицинский психолог, заработная плата от 54 935 до 252 313 рублей. Врач-акушер-гинеколог, зарплата от 65 954 до 252 313 рублей. Врач-физиотерапевт, зарплата от 72 930 до 252 313 рублей», — сообщается на портале. Терапевту, педиатру, отоларингологу, детскому эндокринологу, неврологу и врачу по медицинской реабилитации готовы платить до 210 тысяч рублей. Всего в учреждении открыто 14 вакансий. С перечнем обязанностей и дополнительной информацией можно ознакомиться на портале. Ранее агентство рассказывало, что в мэрию Губкинского требуется замначальника управления образования. Соискателю обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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