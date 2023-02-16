В ЯНАО ищут врачей на зарплату в два раза выше, чем у чиновника

17 февраля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Врачам в Муравленко готовы платить до 250 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городскую больницу Муравленко (ЯНАО) требуется медицинский психолог, акушер-гинеколог и физиотерапевт. Сотрудникам обещают зарплату, которая в два раза превосходит зарплату заместителя начальника управления образования в мэрии Губкинского. Вакансии размещены на государственном портале «Работа России». «ГБУЗ ЯНАО „Муравленковская ГБ“: требуется медицинский психолог, заработная плата от 54 935 до 252 313 рублей. Врач-акушер-гинеколог, зарплата от 65 954 до 252 313 рублей. Врач-физиотерапевт, зарплата от 72 930 до 252 313 рублей», — сообщается на портале. Терапевту, педиатру, отоларингологу, детскому эндокринологу, неврологу и врачу по медицинской реабилитации готовы платить до 210 тысяч рублей. Всего в учреждении открыто 14 вакансий. С перечнем обязанностей и дополнительной информацией можно ознакомиться на портале. Ранее агентство рассказывало, что в мэрию Губкинского требуется замначальника управления образования. Соискателю обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

В городскую больницу Муравленко (ЯНАО) требуется медицинский психолог, акушер-гинеколог и физиотерапевт. Сотрудникам обещают зарплату, которая в два раза превосходит зарплату заместителя начальника управления образования в мэрии Губкинского. Вакансии размещены на государственном портале «Работа России». «ГБУЗ ЯНАО „Муравленковская ГБ“: требуется медицинский психолог, заработная плата от 54 935 до 252 313 рублей. Врач-акушер-гинеколог, зарплата от 65 954 до 252 313 рублей. Врач-физиотерапевт, зарплата от 72 930 до 252 313 рублей», — сообщается на портале. Терапевту, педиатру, отоларингологу, детскому эндокринологу, неврологу и врачу по медицинской реабилитации готовы платить до 210 тысяч рублей. Всего в учреждении открыто 14 вакансий. С перечнем обязанностей и дополнительной информацией можно ознакомиться на портале. Ранее агентство рассказывало, что в мэрию Губкинского требуется замначальника управления образования. Соискателю обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.