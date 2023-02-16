Верховный суд освободил от наказания пермячку, совершившую ДТП

Верховный суд посчитал решения нижестоящих инстанций необоснованными и противоречивыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Пермского края добилась освобождения от наказания, обратившись в Верховный суд. Марина Данилкина на своей легковушке превысила скорость, спровоцировав ДТП. Авто пермячки врезалось в грузовик, водитель которого получил тяжкий вред здоровью. Дело о ДТП рассматривал Кунгурский горсуд. Несмотря на то, что стороны примирились, суд решил, что «водитель не загладила свою вину перед обществом», отмечает портал Право.ру.

«Первая инстанция указала, что цель наказания — исправление осужденной, чтобы она больше не совершала подобных преступлений. Поэтому наказание должно быть справедливым и соответствовать общественной опасности деяния и назначила ей десять месяцев ограничения свободы. С такой позицией согласились апелляционная и кассационная инстанции. Данилкина написала жалобу в ВС РФ», — информирует правовой портал.

Верховный суд посчитал решения нижестоящих инстанций необоснованными и противоречивыми. Отмечается, что если суды посчитали вину обвиняемой незаглаженной, то должны были лишить ее прав, однако этого не произошло. В итоге производство по уголовному делу было прекращено ВС РФ за примирением сторон, а пермячка освобождена от наказания.

Ранее URA.RU рассказывало историю пермского пенсионера. Мужчина прошел несколько судов из-за отнятого сотрудниками полиции у его внука скутера. Не добившись справедливости, пенсионер пожаловался в Верховный суд, который оправил дело на новое рассмотрение.