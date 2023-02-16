Челябинский экс-следователь, уволенный после смертельной драки, восстановился на работе в СК

17 февраля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зыков восстановился на службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Центральный районный суд Челябинска восстановил в должности бывшего следователя следственного управления СКР по региону Дмитрия Зыкова, который стал участником смертельной драки вместе со своим коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Информация о восстановлении Зыкова в должности следователя СКР опубликована на сайте суда. «Центральный районный суд удовлетворил иск Зыкова Дмитрия Александровича. Ответчик —следственное управление СКР по Челябинской области», — говорится в материалах суда о трудовых спорах Зыкова со своим работодателем. Пьяная драка у ресторана в Челябинске с участием Зыкова и Зубкова произошла в конце мая 2022 года. В результате драки погиб житель Копейска. Силовиков сразу задержали и отправили в СИЗО, со службы обоих уволили. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Позже Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Зыкову и выпустил его из СИЗО, в котором он провел почти полгода. Защита смогла доказать его непричастность к гибели копейчанина. Экс-следователь Зубков остается в СИЗО, по версии следствия именно он нанес потерпевшему смертельный удар в голову. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный районный суд Челябинска восстановил в должности бывшего следователя следственного управления СКР по региону Дмитрия Зыкова, который стал участником смертельной драки вместе со своим коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Информация о восстановлении Зыкова в должности следователя СКР опубликована на сайте суда. «Центральный районный суд удовлетворил иск Зыкова Дмитрия Александровича. Ответчик —следственное управление СКР по Челябинской области», — говорится в материалах суда о трудовых спорах Зыкова со своим работодателем. Пьяная драка у ресторана в Челябинске с участием Зыкова и Зубкова произошла в конце мая 2022 года. В результате драки погиб житель Копейска. Силовиков сразу задержали и отправили в СИЗО, со службы обоих уволили. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Позже Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Зыкову и выпустил его из СИЗО, в котором он провел почти полгода. Защита смогла доказать его непричастность к гибели копейчанина. Экс-следователь Зубков остается в СИЗО, по версии следствия именно он нанес потерпевшему смертельный удар в голову. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.