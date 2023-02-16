16 февраля 2023

Челябинский экс-следователь, уволенный после смертельной драки, восстановился на работе в СК

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Избрание меры пресечения Дмитрию Зыкову. Челябинск , клетка, решетка, суд, зыков дмитрий
Дмитрий Зыков восстановился на службе Фото:
новость из сюжета
Скандал в СКР по Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска восстановил в должности бывшего следователя следственного управления СКР по региону Дмитрия Зыкова, который стал участником смертельной драки вместе со своим коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Информация о восстановлении Зыкова в должности следователя СКР опубликована на сайте суда.

«Центральный районный суд удовлетворил иск Зыкова Дмитрия Александровича. Ответчик —следственное управление СКР по Челябинской области», — говорится в материалах суда о трудовых спорах Зыкова со своим работодателем.

Пьяная драка у ресторана в Челябинске с участием Зыкова и Зубкова произошла в конце мая 2022 года. В результате драки погиб житель Копейска. Силовиков сразу задержали и отправили в СИЗО, со службы обоих уволили. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Позже Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Зыкову и выпустил его из СИЗО, в котором он провел почти полгода. Защита смогла доказать его непричастность к гибели копейчанина. Экс-следователь Зубков остается в СИЗО, по версии следствия именно он нанес потерпевшему смертельный удар в голову. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

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Центральный районный суд Челябинска восстановил в должности бывшего следователя следственного управления СКР по региону Дмитрия Зыкова, который стал участником смертельной драки вместе со своим коллегой Кириллом Зубковым в мае 2022 года. Информация о восстановлении Зыкова в должности следователя СКР опубликована на сайте суда. «Центральный районный суд удовлетворил иск Зыкова Дмитрия Александровича. Ответчик —следственное управление СКР по Челябинской области», — говорится в материалах суда о трудовых спорах Зыкова со своим работодателем. Пьяная драка у ресторана в Челябинске с участием Зыкова и Зубкова произошла в конце мая 2022 года. В результате драки погиб житель Копейска. Силовиков сразу задержали и отправили в СИЗО, со службы обоих уволили. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Позже Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Зыкову и выпустил его из СИЗО, в котором он провел почти полгода. Защита смогла доказать его непричастность к гибели копейчанина. Экс-следователь Зубков остается в СИЗО, по версии следствия именно он нанес потерпевшему смертельный удар в голову. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.
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Ссылки по теме
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