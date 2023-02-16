В пермском городе хотят ремонтировать памятник, встречающий гостей

В Пермском крае власти ищут подрядчика для ремонта стелы в Кунгуре

17 февраля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Стелу планируют отремонтировать за миллион рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, выполненной в виде фигуры старого мастера, встречающего гостей города. Исполнителя ремонтных работ планируют определить через конкурс, начальная и максимальная цена которого — более миллиона рублей. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по ремонту сооружения-памятника „Скульптурная композиция Кунгур“, который приветствует въезжающих в город. Виды работ — обшивка каркасных стен древесностружечными плитами, извлечение корней кустарников, усиление фундамента, покраска», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что заявки на конкурс принимаются до 27 февраля 2023 года. Заказчиком работ выступает управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа. По данным сайта мэрии Кунгура, памятник был установлен в 1985 году. Стела представляет собой фигуру мастера, держащего в руках рог изобилия и сталагмит. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подрядчика для изготовления и установки стелы на въезде в город ищут власти Чусового. На возведение арт-объект планируется выделить боле 2,5 млн рублей.

Власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, выполненной в виде фигуры старого мастера, встречающего гостей города. Исполнителя ремонтных работ планируют определить через конкурс, начальная и максимальная цена которого — более миллиона рублей. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по ремонту сооружения-памятника „Скульптурная композиция Кунгур“, который приветствует въезжающих в город. Виды работ — обшивка каркасных стен древесностружечными плитами, извлечение корней кустарников, усиление фундамента, покраска», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что заявки на конкурс принимаются до 27 февраля 2023 года. Заказчиком работ выступает управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа. По данным сайта мэрии Кунгура, памятник был установлен в 1985 году. Стела представляет собой фигуру мастера, держащего в руках рог изобилия и сталагмит. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подрядчика для изготовления и установки стелы на въезде в город ищут власти Чусового. На возведение арт-объект планируется выделить боле 2,5 млн рублей.