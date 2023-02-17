Минобороны РФ назвало имя нового главы ЦВО. Фото

Главой ЦВО назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

17 февраля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Мордвичев сменил на посту Лапина 17 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально назначен главой Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявило Минобороны РФ. «Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич», — указано на сайте Минобороны. Он сменил на посту генерала Александра Лапина. Ранее стало известно, что Лапин был снят с поста командующего ЦВО. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров. Скриншот с сайта Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально назначен главой Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявило Минобороны РФ. «Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич», — указано на сайте Минобороны. Он сменил на посту генерала Александра Лапина. Ранее стало известно, что Лапин был снят с поста командующего ЦВО. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.