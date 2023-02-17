Мордвичев сменил на посту Лапина 17 февраля
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально назначен главой Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявило Минобороны РФ.
«Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич», — указано на сайте Минобороны. Он сменил на посту генерала Александра Лапина.
Ранее стало известно, что Лапин был снят с поста командующего ЦВО. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.
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