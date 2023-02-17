Минобороны РФ назвало имя нового главы ЦВО. Фото

Главой ЦВО назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военнослужащие цво, военная база, зенитно-ракетный комплекс, солдат, 201военная база
Мордвичев сменил на посту Лапина 17 февраля Фото:

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально назначен главой Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявило Минобороны РФ.

«Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич», — указано на сайте Минобороны. Он сменил на посту генерала Александра Лапина.

Ранее стало известно, что Лапин был снят с поста командующего ЦВО. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.

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Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально назначен главой Центрального военного округа (ЦВО). Об этом заявило Минобороны РФ. «Командующий войсками Центрального военного округа: генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич», — указано на сайте Минобороны. Он сменил на посту генерала Александра Лапина. Ранее стало известно, что Лапин был снят с поста командующего ЦВО. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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