Генерал Лапин отправлен в отставку с поста главы ЦВО

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Вместо генерала Лапина (на фото) командовать ЦВО будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев Фото:

Генерал Александр Лапин был снят с поста командующего Центральным военным округом. Вместо него должность займет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и СПАРК.

«Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — сказано в сообщении. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.

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Генерал Александр Лапин был снят с поста командующего Центральным военным округом. Вместо него должность займет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и СПАРК. «Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — сказано в сообщении. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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