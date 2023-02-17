Генерал Лапин отправлен в отставку с поста главы ЦВО

Вместо генерала Лапина (на фото) командовать ЦВО будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев
Генерал Александр Лапин был снят с поста командующего Центральным военным округом. Вместо него должность займет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и СПАРК.
«Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — сказано в сообщении. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров.
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