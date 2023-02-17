Генерал Лапин отправлен в отставку с поста главы ЦВО 17 февраля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 + Вместо генерала Лапина (на фото) командовать ЦВО будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Генерал Александр Лапин был снят с поста командующего Центральным военным округом. Вместо него должность займет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и СПАРК. «Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — сказано в сообщении. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров. Генерал Александр Лапин был снят с поста командующего Центральным военным округом. Вместо него должность займет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ и СПАРК. «Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом», — сказано в сообщении. Соответствующие документы опубликованы на ресурсах реестров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям