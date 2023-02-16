Курганские студенты раскрасили тела в аватары. Видео

17 февраля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

В колледже культуры прошел фестиваль Body аrt Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском областном колледже культуры состоялся областной фестиваль Body аrt «Море красок». Студенты создавали образы в морской тематике, в том числе и аватаров, передает корреспондент URA.RU. «Это девятый по счету областной фестиваль рисунков по телу — Body аrt. В нем две номинации: Body аrt (рисунок на теле) и Face art (рисунок на лице). Участие принимают студенты колледжа. Всего представлено около 30 моделей», — рассказал Режиссер мероприятия, преподаватель Курганского колледжа культуры Андрей Вайсенбург. Конкурс проводится для создания условий для реализации творческого потенциала молодежи, обмена творческим опытом и популяризации искусства Body аrt. Конкурсанты фестиваля награждаются дипломами. Фестиваль Body аrt прошел в Курганском областном колледже культуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном колледже культуры состоялся областной фестиваль Body аrt «Море красок». Студенты создавали образы в морской тематике, в том числе и аватаров, передает корреспондент URA.RU. «Это девятый по счету областной фестиваль рисунков по телу — Body аrt. В нем две номинации: Body аrt (рисунок на теле) и Face art (рисунок на лице). Участие принимают студенты колледжа. Всего представлено около 30 моделей», — рассказал Режиссер мероприятия, преподаватель Курганского колледжа культуры Андрей Вайсенбург. Конкурс проводится для создания условий для реализации творческого потенциала молодежи, обмена творческим опытом и популяризации искусства Body аrt. Конкурсанты фестиваля награждаются дипломами.