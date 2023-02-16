16 февраля 2023

Курганские студенты раскрасили тела в аватары. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В колледже культуры прошел фестиваль Body аrt Фото:

В Курганском областном колледже культуры состоялся областной фестиваль Body аrt «Море красок». Студенты создавали образы в морской тематике, в том числе и аватаров, передает корреспондент URA.RU.

«Это девятый по счету областной фестиваль рисунков по телу — Body аrt. В нем две номинации: Body аrt (рисунок на теле) и Face art (рисунок на лице). Участие принимают студенты колледжа. Всего представлено около 30 моделей», — рассказал Режиссер мероприятия, преподаватель Курганского колледжа культуры Андрей Вайсенбург.

Конкурс проводится для создания условий для реализации творческого потенциала молодежи, обмена творческим опытом и популяризации искусства Body аrt. Конкурсанты фестиваля награждаются дипломами.

Фестиваль Body аrt прошел в Курганском областном колледже культуры
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В Курганском областном колледже культуры состоялся областной фестиваль Body аrt «Море красок». Студенты создавали образы в морской тематике, в том числе и аватаров, передает корреспондент URA.RU. «Это девятый по счету областной фестиваль рисунков по телу — Body аrt. В нем две номинации: Body аrt (рисунок на теле) и Face art (рисунок на лице). Участие принимают студенты колледжа. Всего представлено около 30 моделей», — рассказал Режиссер мероприятия, преподаватель Курганского колледжа культуры Андрей Вайсенбург. Конкурс проводится для создания условий для реализации творческого потенциала молодежи, обмена творческим опытом и популяризации искусства Body аrt. Конкурсанты фестиваля награждаются дипломами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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