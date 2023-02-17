Путин ввел льготы для жен военных, погибших в СВО

17 февраля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Супруги погибших военных могут претендовать на социальную поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал федеральной закон о льготах для жен военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить из закона слова „проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, которые стали инвалидами Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Теперь жены военных, погибших в СВО, будут получать меры соцподдержки. Они смогут воспользоваться такой возможностью, если не вступили в брак повторно. При этом при назначении социальной поддержки не имеет значения состав семьи, в которой проживает супруга погибшего военного. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей военнослужащих, участвующих в СВО, передает РАПСИ. Также Путин предложил распространить социальные гарантии и на бойцов ЧВК.

Президент России Владимир Путин подписал федеральной закон о льготах для жен военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить из закона слова „проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, которые стали инвалидами Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Теперь жены военных, погибших в СВО, будут получать меры соцподдержки. Они смогут воспользоваться такой возможностью, если не вступили в брак повторно. При этом при назначении социальной поддержки не имеет значения состав семьи, в которой проживает супруга погибшего военного. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей военнослужащих, участвующих в СВО, передает РАПСИ. Также Путин предложил распространить социальные гарантии и на бойцов ЧВК.