Путин ввел льготы для жен военных, погибших в СВО

Президент России Владимир Путин подписал федеральной закон о льготах для жен военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
«Исключить из закона слова „проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, которые стали инвалидами
Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Теперь жены военных, погибших в СВО, будут получать меры соцподдержки. Они смогут воспользоваться такой возможностью, если не вступили в брак повторно. При этом при назначении социальной поддержки не имеет значения состав семьи, в которой проживает супруга погибшего военного.
Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей военнослужащих, участвующих в СВО, передает РАПСИ. Также Путин предложил распространить социальные гарантии и на бойцов ЧВК.
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