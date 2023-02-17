Путин ввел льготы для жен военных, погибших в СВО

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Супруги погибших военных могут претендовать на социальную поддержку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал федеральной закон о льготах для жен военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Исключить из закона слова „проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, которые стали инвалидами

Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Теперь жены военных, погибших в СВО, будут получать меры соцподдержки. Они смогут воспользоваться такой возможностью, если не вступили в брак повторно. При этом при назначении социальной поддержки не имеет значения состав семьи, в которой проживает супруга погибшего военного.

Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей военнослужащих, участвующих в СВО, передает РАПСИ. Также Путин предложил распространить социальные гарантии и на бойцов ЧВК.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральной закон о льготах для жен военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Исключить из закона слова „проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, которые стали инвалидами Путин подписал изменения в закон «о ветеранах». Теперь жены военных, погибших в СВО, будут получать меры соцподдержки. Они смогут воспользоваться такой возможностью, если не вступили в брак повторно. При этом при назначении социальной поддержки не имеет значения состав семьи, в которой проживает супруга погибшего военного. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей военнослужащих, участвующих в СВО, передает РАПСИ. Также Путин предложил распространить социальные гарантии и на бойцов ЧВК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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