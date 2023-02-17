Минимальная цена пермского оборонного завода составила менее 850 млн рублей

Имущество «Мотовилихинских заводов» выставили на торги — минимальная цена 831 млн рублей
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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракетная установка, смерч, музей мотовилихинских заводов
«Мотовилихинские заводы» производят системы залпового огня Фото:

Имущество пермского предприятия «Мотовилихинского завода» выставлено на торги. Как следует из объявления начальная цена лота 8,316 млрд рублей, но она может снизиться до 831, 6 млн.

«Начальная цена лота, которая будет действовать с 20 по 22 февраля текущего года, составляет 8,316 млрд рублей. Затем каждые три рабочих дня она будет снижаться на 10%. Минимальная цена составит 831, 616 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что покупатель будет обязан сохранить целевое назначение предприятия и выполнять гособоронзаказ. Ранее сообщалось, что покупателем может стать компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня, и системы ствольной артиллерии.

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Имущество пермского предприятия «Мотовилихинского завода» выставлено на торги. Как следует из объявления начальная цена лота 8,316 млрд рублей, но она может снизиться до 831, 6 млн. «Начальная цена лота, которая будет действовать с 20 по 22 февраля текущего года, составляет 8,316 млрд рублей. Затем каждые три рабочих дня она будет снижаться на 10%. Минимальная цена составит 831, 616 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Отмечается, что покупатель будет обязан сохранить целевое назначение предприятия и выполнять гособоронзаказ. Ранее сообщалось, что покупателем может стать компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня, и системы ствольной артиллерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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