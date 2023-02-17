Минимальная цена пермского оборонного завода составила менее 850 млн рублей

Имущество «Мотовилихинских заводов» выставили на торги — минимальная цена 831 млн рублей

«Мотовилихинские заводы» производят системы залпового огня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Имущество пермского предприятия «Мотовилихинского завода» выставлено на торги. Как следует из объявления начальная цена лота 8,316 млрд рублей, но она может снизиться до 831, 6 млн.

«Начальная цена лота, которая будет действовать с 20 по 22 февраля текущего года, составляет 8,316 млрд рублей. Затем каждые три рабочих дня она будет снижаться на 10%. Минимальная цена составит 831, 616 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что покупатель будет обязан сохранить целевое назначение предприятия и выполнять гособоронзаказ. Ранее сообщалось, что покупателем может стать компания «Ремдизель» из Набережных Челнов. «Мотовилихинские заводы» производит реактивные системы залпового огня, и системы ствольной артиллерии.