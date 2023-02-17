«Новые люди» предложили узаконить агротуризм как новый вид бизнеса

Партия «Новые люди» предложила Минэкономразвития узаконить агротуризм путем внесения в ОКВЭД

17 февраля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Агротуризм может быть особенно интересен живущим в городах семьям с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российским предприятиям следует разрешить указывать в качестве своей основной деятельности сельский туризм и агротуризм. С такой инициативой в Минэкономразвития обратились депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин и Сангаджи Тарбаев, которые возглавляют парламентские комитеты по малому и среднему предпринимательству, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры соответственно. Понятие о сельском туризме появилось в 2021 году в федеральном законе «Об основах туристской деятельности», но предприятия до сих пор не могут указывать агротуризм в качестве основного вида своей деятельности, поскольку его нет в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). Вместо этого предприниматели вынуждены указывать в качестве основных те виды деятельности, которые связаны с растениеводством и животноводством. Это создает риски для их бизнеса и ограничивает возможности по строительству зданий на землях сельскохозяйственного назначения, сказано в письме депутатов Демина и Тарбаева к замглавы Минэкономразвития Дмитрию Вахрукову. Депутаты партии «Новые люди» уверены, что сельский туризм и агротуризм обладают внушительным потенциалом как с точки зрения привлечения инвестиций, так и с точки зрения создания новых рабочих мест в сельской местности и малых городах численностью до 30 тысяч человек. Это может улучшить социально-экономическое положение сельских жителей, поэтому «Новые люди» попросили расширить ОКВЭД, включив в него новые виды экономической деятельности. Новость по теме Путин поддержал идею Алексея Нечаева о новой промышленной политике «У предпринимателей есть запрос на внесение агротуризма в ОКВЭД, чтобы им было проще выстраивать отношения с чиновниками. Сейчас представители власти воспринимают их как людей, которые занимаются выращиванием растений и животных на землях сельхозназначения. Обычно такие предприятия действительно сочетают туризм с сельскохозяйственной деятельностью, но если в ОКВЭД появится подраздел с агротуризмом, это даст возможность бизнесу получить новый правовой статус, а государству — пересмотреть их потенциал с точки зрения развития сельских территорий», — объяснил URA.RU глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам Демина, агротуризм может быть особенно интересным живущим в городах семьям с детьми, которые много слышат о растениях и животных в детском саду и школе, но редко видят их вживую. «Для детей это хорошая возможность увидеть все своими глазами, покормить зверей, попробовать овощи с грядки. Для приема туристов нужна инфраструктура, а с новым статусом предпринимателям станет проще обосновать необходимость ее возведения на сельских землях», — добавил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским предприятиям следует разрешить указывать в качестве своей основной деятельности сельский туризм и агротуризм. С такой инициативой в Минэкономразвития обратились депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин и Сангаджи Тарбаев, которые возглавляют парламентские комитеты по малому и среднему предпринимательству, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры соответственно. Понятие о сельском туризме появилось в 2021 году в федеральном законе «Об основах туристской деятельности», но предприятия до сих пор не могут указывать агротуризм в качестве основного вида своей деятельности, поскольку его нет в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). Вместо этого предприниматели вынуждены указывать в качестве основных те виды деятельности, которые связаны с растениеводством и животноводством. Это создает риски для их бизнеса и ограничивает возможности по строительству зданий на землях сельскохозяйственного назначения, сказано в письме депутатов Демина и Тарбаева к замглавы Минэкономразвития Дмитрию Вахрукову. Депутаты партии «Новые люди» уверены, что сельский туризм и агротуризм обладают внушительным потенциалом как с точки зрения привлечения инвестиций, так и с точки зрения создания новых рабочих мест в сельской местности и малых городах численностью до 30 тысяч человек. Это может улучшить социально-экономическое положение сельских жителей, поэтому «Новые люди» попросили расширить ОКВЭД, включив в него новые виды экономической деятельности. «У предпринимателей есть запрос на внесение агротуризма в ОКВЭД, чтобы им было проще выстраивать отношения с чиновниками. Сейчас представители власти воспринимают их как людей, которые занимаются выращиванием растений и животных на землях сельхозназначения. Обычно такие предприятия действительно сочетают туризм с сельскохозяйственной деятельностью, но если в ОКВЭД появится подраздел с агротуризмом, это даст возможность бизнесу получить новый правовой статус, а государству — пересмотреть их потенциал с точки зрения развития сельских территорий», — объяснил URA.RU глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам Демина, агротуризм может быть особенно интересным живущим в городах семьям с детьми, которые много слышат о растениях и животных в детском саду и школе, но редко видят их вживую. «Для детей это хорошая возможность увидеть все своими глазами, покормить зверей, попробовать овощи с грядки. Для приема туристов нужна инфраструктура, а с новым статусом предпринимателям станет проще обосновать необходимость ее возведения на сельских землях», — добавил депутат.