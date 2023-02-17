Комарова взяла под контроль ЛДПР в ХМАО, несмотря на противодействие тюменцев. Инсайд

17 февраля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Тюменец Владимир Сысоев потерял актив ЛДПР в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU После 12 лет борьбы югорский губернатор Наталья Комарова забрала у оппонентов политический актив — местное отделение ЛДПР. Как сообщил URA.RU источник в политической элите ХМАО, это произошло это по вине лидера тюменского отделения ЛДПР Владимира Сысоева. «Все 12 лет югорские либерал-демократы „пили кровь“ Комаровой разнообразными акциями, вопросами с подковыркой и, конечно, победами на выборах, сопровождавшимися откусыванием голосов у родной для губернатора партии „Единая Россия“. Никакой управы на них не было, потому что местом базирования „ставки“ югорской ЛДПР была Тюмень (там основной бизнес и экс-замгубернатора Тюменской области Владимира Сысоева, и нынешнего свердловского замгубернатора Олега Чемезова)», — рассказал инсайдер. По словам источника, Комарова жаловалась куда могла, но безрезультатно. За это в югорском правительстве еще сильнее ненавидели тюменских губернаторов, считая проделки ЛДПР заказом южных соседей. «Но прошлой осенью в тюменском ЛДПР произошел раскол. Артема Зайцева заподозрили в работе на тюменского губернатора Александра Моора в обход Владимира Сысоева. Снести Зайцева с поста попытались под предлогом, что он тюменец, а югорское отделение должен возглавлять югорчанин», — отметил собеседник агентства. «У группы Сысоева был кандидат на этот пост из лояльных югорчан. За Зайцева предсказуемо заступились тюменские власти, но [первый замгубернатора ХМАО Алексей] Шипилов воспользовался расколом в партии и внутренней грызней, сумел выйти на нового лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого и пролоббировал координатором ЛДПР в ХМАО своего человека — Евгения Данникова», — добавил инсайдер. По информации источника, Данников не только отличается лояльностью к региональным властям, но и является зятем мэра Мегиона Олега Дейнеки. «Это совсем не тот результат, на который рассчитывал Сысоев, фактически потерявший „региональную франшизу“ в нефтяном регионе», — заключил он. Агентство направило запрос в правительство ХМАО. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После 12 лет борьбы югорский губернатор Наталья Комарова забрала у оппонентов политический актив — местное отделение ЛДПР. Как сообщил URA.RU источник в политической элите ХМАО, это произошло это по вине лидера тюменского отделения ЛДПР Владимира Сысоева. «Все 12 лет югорские либерал-демократы „пили кровь“ Комаровой разнообразными акциями, вопросами с подковыркой и, конечно, победами на выборах, сопровождавшимися откусыванием голосов у родной для губернатора партии „Единая Россия“. Никакой управы на них не было, потому что местом базирования „ставки“ югорской ЛДПР была Тюмень (там основной бизнес и экс-замгубернатора Тюменской области Владимира Сысоева, и нынешнего свердловского замгубернатора Олега Чемезова)», — рассказал инсайдер. По словам источника, Комарова жаловалась куда могла, но безрезультатно. За это в югорском правительстве еще сильнее ненавидели тюменских губернаторов, считая проделки ЛДПР заказом южных соседей. «Но прошлой осенью в тюменском ЛДПР произошел раскол. Артема Зайцева заподозрили в работе на тюменского губернатора Александра Моора в обход Владимира Сысоева. Снести Зайцева с поста попытались под предлогом, что он тюменец, а югорское отделение должен возглавлять югорчанин», — отметил собеседник агентства. «У группы Сысоева был кандидат на этот пост из лояльных югорчан. За Зайцева предсказуемо заступились тюменские власти, но [первый замгубернатора ХМАО Алексей] Шипилов воспользовался расколом в партии и внутренней грызней, сумел выйти на нового лидера либерал-демократов Леонида Слуцкого и пролоббировал координатором ЛДПР в ХМАО своего человека — Евгения Данникова», — добавил инсайдер. По информации источника, Данников не только отличается лояльностью к региональным властям, но и является зятем мэра Мегиона Олега Дейнеки. «Это совсем не тот результат, на который рассчитывал Сысоев, фактически потерявший „региональную франшизу“ в нефтяном регионе», — заключил он. Агентство направило запрос в правительство ХМАО. Ответ на него ожидается.