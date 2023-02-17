Аналитик объяснил падение курса рубля

Финансовый аналитик Голубовский: ослабление курса рубля связано с изменением цен на нефть

18 февраля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Курс рубля снизился до апрельских показателей 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Последнее ослабление курса рубля к доллару и евро связано с изменением цен на нефть. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. «Это просто корректировка курса в связи с изменением цен на нефть. Если вы посмотрите ситуацию в первом полугодии, грубо говоря, нефть была 100 долларов, доллар 60 рублей. Теперь у нас нефть 80, соответственно, доллар должен быть 74-75 [рублей]. Поскольку эти процессы обладают некоторой инерцией, тем более он был сглажен продажами валют со стороны Минфина, хотя это были небольшие объемы», — сказал Дмитрий Голубовский. Но рубль уже достиг нижнего диапазона и теперь следует ждать коррекции курса, добавил аналитик. «Я думаю, что сегодня уже был поставлен максимум, после чего начнется коррекция. И 73 за доллар — нормально. В этом диапазоне 73-75 какое-то время мы будем жить. Возможно, до середины марта. Там уже какие-то новые вводные пойдут», — уточнил он. «Что будет дальше посмотрим, потому что все будет зависеть от рынка, от торгового баланса, от цены на нефть, от того, насколько эффективны будут санкции на российский экспорт. РФ сейчас сокращает добычу, соответственно, экспорт будет сокращен. Цена как-то вырастет на мировом рынке. Сумеем ли мы воспользоваться этим ростом? Жизнь покажет», — заключил финансовый аналитик. Рубль начал резко дешеветь с середины января. 14 января курс доллара был 67,57 рубля, евро — 73,11. Согласно данным Центробанка РФ на 18 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последнее ослабление курса рубля к доллару и евро связано с изменением цен на нефть. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. «Это просто корректировка курса в связи с изменением цен на нефть. Если вы посмотрите ситуацию в первом полугодии, грубо говоря, нефть была 100 долларов, доллар 60 рублей. Теперь у нас нефть 80, соответственно, доллар должен быть 74-75 [рублей]. Поскольку эти процессы обладают некоторой инерцией, тем более он был сглажен продажами валют со стороны Минфина, хотя это были небольшие объемы», — сказал Дмитрий Голубовский. Но рубль уже достиг нижнего диапазона и теперь следует ждать коррекции курса, добавил аналитик. «Я думаю, что сегодня уже был поставлен максимум, после чего начнется коррекция. И 73 за доллар — нормально. В этом диапазоне 73-75 какое-то время мы будем жить. Возможно, до середины марта. Там уже какие-то новые вводные пойдут», — уточнил он. «Что будет дальше посмотрим, потому что все будет зависеть от рынка, от торгового баланса, от цены на нефть, от того, насколько эффективны будут санкции на российский экспорт. РФ сейчас сокращает добычу, соответственно, экспорт будет сокращен. Цена как-то вырастет на мировом рынке. Сумеем ли мы воспользоваться этим ростом? Жизнь покажет», — заключил финансовый аналитик. Рубль начал резко дешеветь с середины января. 14 января курс доллара был 67,57 рубля, евро — 73,11. Согласно данным Центробанка РФ на 18 февраля, доллар оценивается в 74,76, евро — 79,61.