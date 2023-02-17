Нидерланды поставят танки Leopard на Украину в кратчайшие сроки

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Нидерланды отправят Украине танки Leopard 1 A5 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды отправят Киеву танки Leopard 1 A5. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как только первая партия танков Leopard 1 A5 будет боеспособна, она будет доставлена на Украину. Мы хотим сделать это как можно быстрее» — передает слова премьер-министра немецкое издание Tagesshau.

Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако газета Welt утверждала, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в «танковом альянсе» стран, отправляющих Киеву более современные версии танков Leopard, передает ФАН.

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Нидерланды отправят Киеву танки Leopard 1 A5. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Как только первая партия танков Leopard 1 A5 будет боеспособна, она будет доставлена на Украину. Мы хотим сделать это как можно быстрее» — передает слова премьер-министра немецкое издание Tagesshau. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако газета Welt утверждала, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в «танковом альянсе» стран, отправляющих Киеву более современные версии танков Leopard, передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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