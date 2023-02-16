16 февраля 2023

Курганский губернатор высказался о членстве России в ВТО

Губернатор Шумков заявил, что членство России в ВТО не имеет смысла
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Вадим Шумков считает членство России в ВТО ошибкой Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО (Всемирная торговая организация) бессмысленным. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Наше нахождение в ВТО не имеет никакого смысла. Страны, являющиеся создателями и основными рулевыми этой организации, ввели против РФ санкции и украли ее деньги, что абсолютно несопоставимо с принципами этой организации. Потому ее правила никто из их написавших не соблюдает и соблюдать не планирует», — написал Шумков.

Губернатор считает, что вступление в ВТО для России было ошибкой. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. Шумков также заметил, что время вступления России в ВТО ознаменовало завершение периода быстрого роста экономики страны.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский призывал приостановить членство России во ВТО еще в 2022 году. Политик отметил, что всегда был противником этой организации, так как считает ее «надгосударственным регулятором экономического развития страны».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО (Всемирная торговая организация) бессмысленным. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Наше нахождение в ВТО не имеет никакого смысла. Страны, являющиеся создателями и основными рулевыми этой организации, ввели против РФ санкции и украли ее деньги, что абсолютно несопоставимо с принципами этой организации. Потому ее правила никто из их написавших не соблюдает и соблюдать не планирует», — написал Шумков. Губернатор считает, что вступление в ВТО для России было ошибкой. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. Шумков также заметил, что время вступления России в ВТО ознаменовало завершение периода быстрого роста экономики страны. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский призывал приостановить членство России во ВТО еще в 2022 году. Политик отметил, что всегда был противником этой организации, так как считает ее «надгосударственным регулятором экономического развития страны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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