Курганский губернатор высказался о членстве России в ВТО

Губернатор Шумков заявил, что членство России в ВТО не имеет смысла

17 февраля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков считает членство России в ВТО ошибкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО (Всемирная торговая организация) бессмысленным. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Наше нахождение в ВТО не имеет никакого смысла. Страны, являющиеся создателями и основными рулевыми этой организации, ввели против РФ санкции и украли ее деньги, что абсолютно несопоставимо с принципами этой организации. Потому ее правила никто из их написавших не соблюдает и соблюдать не планирует», — написал Шумков. Губернатор считает, что вступление в ВТО для России было ошибкой. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. Шумков также заметил, что время вступления России в ВТО ознаменовало завершение периода быстрого роста экономики страны. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский призывал приостановить членство России во ВТО еще в 2022 году. Политик отметил, что всегда был противником этой организации, так как считает ее «надгосударственным регулятором экономического развития страны».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал нахождение России в ВТО (Всемирная торговая организация) бессмысленным. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Наше нахождение в ВТО не имеет никакого смысла. Страны, являющиеся создателями и основными рулевыми этой организации, ввели против РФ санкции и украли ее деньги, что абсолютно несопоставимо с принципами этой организации. Потому ее правила никто из их написавших не соблюдает и соблюдать не планирует», — написал Шумков. Губернатор считает, что вступление в ВТО для России было ошибкой. По его словам, это закрепляло зависимое положение страны в отношении финансово-экономических «метрополий» и облегчало вывод денег из страны. Шумков также заметил, что время вступления России в ВТО ознаменовало завершение периода быстрого роста экономики страны. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский призывал приостановить членство России во ВТО еще в 2022 году. Политик отметил, что всегда был противником этой организации, так как считает ее «надгосударственным регулятором экономического развития страны».