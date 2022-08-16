Депутат ГД Лисовский требует приостановить членство России в ВТО

Депутат от Кургана Лисовский считает, что США «забросили это ВТО куда подальше» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский призывает приостановить членство России во Всемирной торговой организации. По его мнению, стране незачем в ней состоять. Мнение политик высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я всегда был противником ВТО. Я очень многое сделал, чтобы мы не вступили туда уж на совсем кабальных условиях. Никто не понимал, что это очень серьезная вещь, и по сути это огромный надгосударственный регулятор экономического развития страны. И плюс там вся система ВТО выстроена так, что следующий член, вступая, имеет более худшие условия, чем предыдущий», — заявил депутат.

Политик также добавил, что предлагал приостановить членство в ВТО в 2014 году, когда против РФ ввели санкции, а вернуться, когда их снимут. Лисовский привел в пример США, высказав, что «у них же постоянно там, в отношении всех, вплоть до Китая, санкции, они по сути уже давно забросили это ВТО куда подальше, воспользовавшись его плюсами». Депутат также отметил, что «все цивилизованные страны уже перешли на двустороннее соглашение и прекрасно по нему работают». Отметим, что Россия стала полноправным членом ВТО в августе 2012 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин поручил правительству проверить, соответствуют ли принятые странами-участницами ВТО меры по ограничению торговли с РФ правилам организации, а также придумать, как обжаловать такие санкции. Напомним, страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ряд производителей и компаний ушли из страны.