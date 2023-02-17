Фронтовая сводка за неделю: ВС РФ окружают Бахмут со всех сторон

ВС РФ уничтожили более двух рот живой силы ВСУ в Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
- Российские войска окружили Бахмут со всех сторон. По словам военного корреспондента URA.RU Евгения Линина, линии коммуникации пока что «не перерезаны», но находятся под огневым контролем.
- Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Донецк с помощью артиллерии, сообщил Линин. Также он добавил, что продолжаются ожесточенные бои под Угледаром, в Марьинке и под Авдеевкой. Сражения ведутся и в населенных пунктах Невенское и Первомайское.
- Продолжаются бои в районах Кременной и Сватово (ЛНР). Спецкор URA.RU Николай Кислов сообщил, что трассы между этими населенными пунктами находятся под контролем ВС РФ. Также российские бойцы продолжают наступление в районе пунктов Невское и Торское.
- В Херсонской области за прошедшую неделю уничтожено более роты украинских военных. Там же было уничтожено больше 20 единиц техники, рассказал специальный корреспондент Сергей Саблин. Корреспондент также заявил, что в Запорожской области ВС РФ ликвидировали более двух рот бойцов ВСУ и порядка 30 единиц техники.
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