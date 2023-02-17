Фронтовая сводка за неделю: ВС РФ окружают Бахмут со всех сторон

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
ВС РФ уничтожили более двух рот живой силы ВСУ в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.

  • Российские войска окружили Бахмут со всех сторон. По словам военного корреспондента URA.RU Евгения Линина, линии коммуникации пока что «не перерезаны», но находятся под огневым контролем.
  • Ударно-штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои в городской застройке Бахмута. Там они постепенно вытесняют украинских бойцов к окраинам.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Донецк с помощью артиллерии, сообщил Линин. Также он добавил, что продолжаются ожесточенные бои под Угледаром, в Марьинке и под Авдеевкой. Сражения ведутся и в населенных пунктах Невенское и Первомайское.
  • Продолжаются бои в районах Кременной и Сватово (ЛНР). Спецкор URA.RU Николай Кислов сообщил, что трассы между этими населенными пунктами находятся под контролем ВС РФ. Также российские бойцы продолжают наступление в районе пунктов Невское и Торское.
  • В Херсонской области за прошедшую неделю уничтожено более роты украинских военных. Там же было уничтожено больше 20 единиц техники, рассказал специальный корреспондент Сергей Саблин. Корреспондент также заявил, что в Запорожской области ВС РФ ликвидировали более двух рот бойцов ВСУ и порядка 30 единиц техники.

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Вооруженные силы (ВС) РФ со всех сторон окружают Бахмут. Линии коммуникации в городе находятся под огневым контролем российских военных. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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