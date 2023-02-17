Девятилетняя девочка пропала по дороге из школы в Пермском крае. Фото

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Ребенок пропал днем 17 февраля (архивное фото) Фото:

В Соликамске (Пермский край) разыскивают девятилетнюю девочку, которая пропала днем 17 февраля. Последний раз ее видели, выходящей из школы, сообщили прикамские поисковики.

«Устанавливается местонахождение. Город Соликамск, Пермский край. 17 февраля 2023 года в дневное время [девочка] ушла из школы. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

О том, что в прикамской столице разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.

В Пермском крае разыскивают девятилетнюю девочку
Фото:

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В Соликамске (Пермский край) разыскивают девятилетнюю девочку, которая пропала днем 17 февраля. Последний раз ее видели, выходящей из школы, сообщили прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение. Город Соликамск, Пермский край. 17 февраля 2023 года в дневное время [девочка] ушла из школы. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». О том, что в прикамской столице разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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