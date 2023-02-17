Ребенок пропал днем 17 февраля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) разыскивают девятилетнюю девочку, которая пропала днем 17 февраля. Последний раз ее видели, выходящей из школы, сообщили прикамские поисковики.

«Устанавливается местонахождение. Город Соликамск, Пермский край. 17 февраля 2023 года в дневное время [девочка] ушла из школы. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

О том, что в прикамской столице разыскивали 12-летнего ребенка, URA.RU писало ранее. Мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, нашли спустя двое суток.