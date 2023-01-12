В Перми вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Фото

13 января 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Для поиска пропавшего мальчика необходима помощь добровольцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми волонтеры объявили поиски ребенка. 12-летний Даниил Борцов в четверг, 12 января, ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. «Приметы пропавшего — рост 136 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда — пуховик по пояс, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что ребенок может находиться в любом из районов Перми. Для поисков мальчика необходима помощь добровольцев. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края в соцсети «ВКонтакте»

В Перми волонтеры объявили поиски ребенка. 12-летний Даниил Борцов в четверг, 12 января, ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. «Приметы пропавшего — рост 136 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда — пуховик по пояс, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что ребенок может находиться в любом из районов Перми. Для поисков мальчика необходима помощь добровольцев.