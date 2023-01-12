12 января 2023

В Перми вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Для поиска пропавшего мальчика необходима помощь добровольцев Фото:

В Перми волонтеры объявили поиски ребенка. 12-летний Даниил Борцов в четверг, 12 января, ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно.

«Приметы пропавшего — рост 136 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда — пуховик по пояс, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что ребенок может находиться в любом из районов Перми. Для поисков мальчика необходима помощь добровольцев.

Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении
Фото:

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В Перми волонтеры объявили поиски ребенка. 12-летний Даниил Борцов в четверг, 12 января, ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. «Приметы пропавшего — рост 136 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда — пуховик по пояс, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что ребенок может находиться в любом из районов Перми. Для поисков мальчика необходима помощь добровольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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