Для поиска пропавшего мальчика необходима помощь добровольцев
В Перми волонтеры объявили поиски ребенка. 12-летний Даниил Борцов в четверг, 12 января, ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно.
«Приметы пропавшего — рост 136 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Одежда — пуховик по пояс, черные спортивные штаны, черные дутые сапоги, черная шапка», — сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что ребенок может находиться в любом из районов Перми. Для поисков мальчика необходима помощь добровольцев.
Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении
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