Свердловские солдаты обратились к детям с фронта. Видео

18 февраля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Солдаты поблагодарили детей за отправленные письма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района, поблагодарив их за письма. Видео с обращением солдат опубликовал глава Валерий Бедулев в соцсети «ВКонтакте». «Хочу передать большое спасибо детям, которые пишут нам такие добрые письма. До нас все доходит, спасибо вам», — сказал военный. Валерий Бедулев сообщил, что из муниципального района на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Письма от детей доставлены вместе с гумпомощью. Ранее URA.RU писало, что глава Ивдельского городского округа Владимир Михель встретился с участником спецоперации на Украине. Он передал ему квадрокоптер и тепловизор.

Военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района, поблагодарив их за письма. Видео с обращением солдат опубликовал глава Валерий Бедулев в соцсети «ВКонтакте». «Хочу передать большое спасибо детям, которые пишут нам такие добрые письма. До нас все доходит, спасибо вам», — сказал военный. Валерий Бедулев сообщил, что из муниципального района на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Письма от детей доставлены вместе с гумпомощью. Ранее URA.RU писало, что глава Ивдельского городского округа Владимир Михель встретился с участником спецоперации на Украине. Он передал ему квадрокоптер и тепловизор.