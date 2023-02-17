17 февраля 2023

Свердловские солдаты обратились к детям с фронта. Видео

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, окоп, солдат, сво
Солдаты поблагодарили детей за отправленные письма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района, поблагодарив их за письма. Видео с обращением солдат опубликовал глава Валерий Бедулев в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу передать большое спасибо детям, которые пишут нам такие добрые письма. До нас все доходит, спасибо вам», — сказал военный.

Валерий Бедулев сообщил, что из муниципального района на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Письма от детей доставлены вместе с гумпомощью.

Ранее URA.RU писало, что глава Ивдельского городского округа Владимир Михель встретился с участником спецоперации на Украине. Он передал ему квадрокоптер и тепловизор.

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Военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района, поблагодарив их за письма. Видео с обращением солдат опубликовал глава Валерий Бедулев в соцсети «ВКонтакте». «Хочу передать большое спасибо детям, которые пишут нам такие добрые письма. До нас все доходит, спасибо вам», — сказал военный. Валерий Бедулев сообщил, что из муниципального района на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Письма от детей доставлены вместе с гумпомощью. Ранее URA.RU писало, что глава Ивдельского городского округа Владимир Михель встретился с участником спецоперации на Украине. Он передал ему квадрокоптер и тепловизор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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