Военнослужащие из Свердловской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к детям из Слободо-Туринского муниципального района, поблагодарив их за письма. Видео с обращением солдат опубликовал глава Валерий Бедулев в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу передать большое спасибо детям, которые пишут нам такие добрые письма. До нас все доходит, спасибо вам», — сказал военный.
Валерий Бедулев сообщил, что из муниципального района на передовую доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Письма от детей доставлены вместе с гумпомощью.
Ранее URA.RU писало, что глава Ивдельского городского округа Владимир Михель встретился с участником спецоперации на Украине. Он передал ему квадрокоптер и тепловизор.
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