17 февраля 2023
16 февраля 2023

Инженерам в Курганской области готовы платить до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ростелеком» ищет специалистов в Курганской области Фото:

Компания «Ростелеком» будет платить инженерам по обслуживанию базовых станций сотовой связи в Курганской области зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«Требуются инженеры по обслуживанию базовых станций. Разъездная работа. Зарплата: 70 000 — 300 000 рублей», — указано в сообщении.

Соискателям необходимо иметь среднее профессиональное техническое образование, опыт работы в связи или энергетике, опыт проведения высотных работ и допуск по электробезопасности. Отсутствие противопоказаний по здоровью для проведения высотных работ будет являться преимуществом, написано в объявлении.

URA.RU уже писало, что в Зауралье ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Такую же сумму предлагали жителям Курганской области за работу машиниста-трубоукладчика на нефтегазовом месторождении.

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Компания «Ростелеком» будет платить инженерам по обслуживанию базовых станций сотовой связи в Курганской области зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Требуются инженеры по обслуживанию базовых станций. Разъездная работа. Зарплата: 70 000 — 300 000 рублей», — указано в сообщении. Соискателям необходимо иметь среднее профессиональное техническое образование, опыт работы в связи или энергетике, опыт проведения высотных работ и допуск по электробезопасности. Отсутствие противопоказаний по здоровью для проведения высотных работ будет являться преимуществом, написано в объявлении. URA.RU уже писало, что в Зауралье ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Такую же сумму предлагали жителям Курганской области за работу машиниста-трубоукладчика на нефтегазовом месторождении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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