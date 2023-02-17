Инженерам в Курганской области готовы платить до 300 тысяч рублей

Компания «Ростелеком» будет платить инженерам по обслуживанию базовых станций сотовой связи в Курганской области зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.
«Требуются инженеры по обслуживанию базовых станций. Разъездная работа. Зарплата: 70 000 — 300 000 рублей», — указано в сообщении.
Соискателям необходимо иметь среднее профессиональное техническое образование, опыт работы в связи или энергетике, опыт проведения высотных работ и допуск по электробезопасности. Отсутствие противопоказаний по здоровью для проведения высотных работ будет являться преимуществом, написано в объявлении.
URA.RU уже писало, что в Зауралье ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Такую же сумму предлагали жителям Курганской области за работу машиниста-трубоукладчика на нефтегазовом месторождении.
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