Инженерам в Курганской области готовы платить до 300 тысяч рублей

18 февраля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

«Ростелеком» ищет специалистов в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Ростелеком» будет платить инженерам по обслуживанию базовых станций сотовой связи в Курганской области зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Требуются инженеры по обслуживанию базовых станций. Разъездная работа. Зарплата: 70 000 — 300 000 рублей», — указано в сообщении. Соискателям необходимо иметь среднее профессиональное техническое образование, опыт работы в связи или энергетике, опыт проведения высотных работ и допуск по электробезопасности. Отсутствие противопоказаний по здоровью для проведения высотных работ будет являться преимуществом, написано в объявлении. URA.RU уже писало, что в Зауралье ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Такую же сумму предлагали жителям Курганской области за работу машиниста-трубоукладчика на нефтегазовом месторождении.

Компания «Ростелеком» будет платить инженерам по обслуживанию базовых станций сотовой связи в Курганской области зарплату от 70 до 300 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Требуются инженеры по обслуживанию базовых станций. Разъездная работа. Зарплата: 70 000 — 300 000 рублей», — указано в сообщении. Соискателям необходимо иметь среднее профессиональное техническое образование, опыт работы в связи или энергетике, опыт проведения высотных работ и допуск по электробезопасности. Отсутствие противопоказаний по здоровью для проведения высотных работ будет являться преимуществом, написано в объявлении. URA.RU уже писало, что в Зауралье ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Такую же сумму предлагали жителям Курганской области за работу машиниста-трубоукладчика на нефтегазовом месторождении.