В Кургане ищут желающих добывать песок в ХМАО и ЯНАО за 300 тысяч

15 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Курганцев приглашают работать в ХМАО и ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Курганской области ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. (ХМАО и ЯНАО). Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «В крупную производственную компанию по добыче песка гидромеханизированным способом требуется опытный бригадир земснаряда с бригадой для работ на объектах в ХМАО и ЯНАО. Различные виды оформления трудоустройства: на постоянной основе, на сезонную работу, по срочному договору. Заработная плата до 300 000 рублей», — говорится в вакансии. Работникам предоставляется жилье в вахтовом поселке, спецодежда. Также работодатель оплачивает прохождение медосмотра и питание. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают строить гособъект в Иркутске за 100 тысяч рублей. На производстве в Татарстане курганским электрогазосварщикам готовы платить 234 тысячи рублей. Также сообщалось, что на оборонном заводе Кургана ищут испытателей минометов.

В Курганской области ищут желающих работать вахтовым методом в производственной компании по добыче песка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецких автономных округах. (ХМАО и ЯНАО). Работникам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «В крупную производственную компанию по добыче песка гидромеханизированным способом требуется опытный бригадир земснаряда с бригадой для работ на объектах в ХМАО и ЯНАО. Различные виды оформления трудоустройства: на постоянной основе, на сезонную работу, по срочному договору. Заработная плата до 300 000 рублей», — говорится в вакансии. Работникам предоставляется жилье в вахтовом поселке, спецодежда. Также работодатель оплачивает прохождение медосмотра и питание. Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают строить гособъект в Иркутске за 100 тысяч рублей. На производстве в Татарстане курганским электрогазосварщикам готовы платить 234 тысячи рублей. Также сообщалось, что на оборонном заводе Кургана ищут испытателей минометов.