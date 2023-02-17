Бастрыкину доложат о факте приставания к малолетним девочкам в ХМАО

Глава СКР поручил провести проверку по факту приставания к несовершеннолетним девочкам в ХМАО

Александр Бастрыкин проверит факт приставания к девочкам в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад по факту приставания иностранных граждан к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».

«В соцсетях появилась ставшая предметом проверки информация о том, что иностранные граждане пристают к малолетним девочкам в Нижневартовске. [Председатель СКР] поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об уже установленных в рамках проверки обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО выросло количество преступлений против детей. По данным заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, рост преступлений против несовершеннолетних составил 123% за год.