17 февраля 2023

Бастрыкину доложат о факте приставания к малолетним девочкам в ХМАО

Глава СКР поручил провести проверку по факту приставания к несовершеннолетним девочкам в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин проверит факт приставания к девочкам в ХМАО Фото:

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад по факту приставания иностранных граждан к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».

«В соцсетях появилась ставшая предметом проверки информация о том, что иностранные граждане пристают к малолетним девочкам в Нижневартовске. [Председатель СКР] поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об уже установленных в рамках проверки обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО выросло количество преступлений против детей. По данным заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, рост преступлений против несовершеннолетних составил 123% за год.

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Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад по факту приставания иностранных граждан к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «В соцсетях появилась ставшая предметом проверки информация о том, что иностранные граждане пристают к малолетним девочкам в Нижневартовске. [Председатель СКР] поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об уже установленных в рамках проверки обстоятельствах произошедшего», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО выросло количество преступлений против детей. По данным заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева, рост преступлений против несовершеннолетних составил 123% за год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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