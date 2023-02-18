Подполковник запаса: ВСУ клеймят в плену российских военных, чтобы потом расстрелять

Военные ВСУ придумали новый способ издевательства над пленными, сказал Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российских военных, которые подверглись клеймлению на Украине, ВСУ будут расстреливать при повторном попадании в плен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Украинские националисты придумали новый изуверский способ нанесения клейма на тела российских военнослужащих, попадающих в плен. Они это мотивируют тем, что те, кто будут попадать в плен второй раз, будут сразу идентифицированы, и к ним будут уже применяться крайние меры социальной защиты, то есть фактически это — расстрел», — сказал Олег Иванников.

По его словам, клеймо — это способ продемонстрировать свои фашистские наклонности, поскольку ВСУ в силах распознать тех, кто уже побывал в их плену. «Все военнослужащие, которые попадают в украинский плен, проходят процедуру дактилоскопирования. Я не исключаю, что украинская сторона осуществляет также забор ДНК. Вся необходимая нормативно-правовая база у украинской стороны имеется. На мой взгляд, это мера исключительно изуверская, фашистская, популистская», — сообщил военный политолог.

Подполковник запаса подчеркнул, что подобные случаи нарушают любое законодательство. «Это необходимо обсуждать на площадке ООН, потому как данное клеймление — это мера, которая античеловечна. Если будут такие случаи официально подтверждены органами прокуратуры и следствия российскими, то непременно необходимо возбуждать уголовные дела. Виновные должны нести ответственность в соответствии с международным законодательством», — добавил собеседник агентства.