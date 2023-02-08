В Екатеринбурге собирают митинг против новых тарифов ЖКХ

Митинг коммунистов пройдет 18 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ пройдет акция протеста против роста цен на коммунальные услуги в Свердловской области. Митинг анонсировала региональная ячейка КПРФ.

«Свердловское региональное отделение КПРФ подавало заявку на проведение митинга против тарифной политики в нашей области, однако, региональное министерство общественной безопасности не разрешило жителям открыто оценить действия исполнительной власти. И все-таки компартии удалось отстоять свою позицию — акция протеста состоится!» — сказано в заявлении, распространенном пресс-службой партячейки. Как именно КПРФ «удалось отстоять свою позицию», там не уточняется.

«Уведомление [в министерство] мы подали и сегодня получили ответ, что акция разрешена и что, по мнению МОБа, согласование и не требуется», — сказал URA.RU вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Дата акции — 18 февраля (с 15 до 17 часов).

Как писало URA.RU, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.

Коммунисты не единственные, кто пиарится на теме роста тарифов. Ранее о жалобах в прокуратуру сообщали представители «Справедливой России».