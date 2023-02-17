Скончался экс-советник губернатора Курганской области

Скончался экс-советник губернатора Владимир Пугин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане скончался бывший советник губернатора области Владимир Пугин. Он также был первым руководителем аппарата Общественной палаты региона. В январе ему исполнилось 86 лет.

«С 1997 по 2007 годы работал советником Губернатора Курганской области по связям с политическими партиями и общественными организациями. Во взаимодействии с ними Владимир Петрович продуктивно осуществлял конструктивное сотрудничество через общественно-политический совет при губернаторе Курганской области», — отмечается на сайте региональной Общественной палаты.

Владимир Пугин окончил пединститут в Кургане, работал учителем истории и обществоведения. С 2007 по 2018 руководил аппаратом Общественной палаты области, был членом избирательной комиссии, комиссии по правам человека при губернаторе и общественного совета при УМВД по региону.