17 февраля 2023

Скончался экс-советник губернатора Курганской области

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Заседание избиркома Курган, пугин владимир
Скончался экс-советник губернатора Владимир Пугин Фото:

В Кургане скончался бывший советник губернатора области Владимир Пугин. Он также был первым руководителем аппарата Общественной палаты региона. В январе ему исполнилось 86 лет.

«С 1997 по 2007 годы работал советником Губернатора Курганской области по связям с политическими партиями и общественными организациями. Во взаимодействии с ними Владимир Петрович продуктивно осуществлял конструктивное сотрудничество через общественно-политический совет при губернаторе Курганской области», — отмечается на сайте региональной Общественной палаты.

Владимир Пугин окончил пединститут в Кургане, работал учителем истории и обществоведения. С 2007 по 2018 руководил аппаратом Общественной палаты области, был членом избирательной комиссии, комиссии по правам человека при губернаторе и общественного совета при УМВД по региону.

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В Кургане скончался бывший советник губернатора области Владимир Пугин. Он также был первым руководителем аппарата Общественной палаты региона. В январе ему исполнилось 86 лет. «С 1997 по 2007 годы работал советником Губернатора Курганской области по связям с политическими партиями и общественными организациями. Во взаимодействии с ними Владимир Петрович продуктивно осуществлял конструктивное сотрудничество через общественно-политический совет при губернаторе Курганской области», — отмечается на сайте региональной Общественной палаты. Владимир Пугин окончил пединститут в Кургане, работал учителем истории и обществоведения. С 2007 по 2018 руководил аппаратом Общественной палаты области, был членом избирательной комиссии, комиссии по правам человека при губернаторе и общественного совета при УМВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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