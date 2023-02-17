В ЯНАО дорожники устранили последствия метели на важном зимнике

По зимнику Аксарка — Салемал — Паневск — Яр-Сале разрешено движение транспорта до 20 тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн. Об этом сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

«Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале открыт для полноприводных ТС массой до 20 тонн», — сообщается в Telegram. Ранее, в том же канале сообщалось, что спецтехника расчищает сезонную дорогу от последствий метели.

Работа зимника была остановлена 16 февраля из-за плохой погоды. Дорожные рабочие вели расчистку трассы.