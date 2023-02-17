17 февраля 2023
16 февраля 2023

В ЯНАО дорожники устранили последствия метели на важном зимнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
По зимнику Аксарка — Салемал — Паневск — Яр-Сале разрешено движение транспорта до 20 тонн Фото:

В ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн. Об этом сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

«Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале открыт для полноприводных ТС массой до 20 тонн», — сообщается в Telegram. Ранее, в том же канале сообщалось, что спецтехника расчищает сезонную дорогу от последствий метели.

Работа зимника была остановлена 16 февраля из-за плохой погоды. Дорожные рабочие вели расчистку трассы.

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В ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн. Об этом сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». «Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале открыт для полноприводных ТС массой до 20 тонн», — сообщается в Telegram. Ранее, в том же канале сообщалось, что спецтехника расчищает сезонную дорогу от последствий метели. Работа зимника была остановлена 16 февраля из-за плохой погоды. Дорожные рабочие вели расчистку трассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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