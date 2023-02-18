Орбан отверг гипотезу об угрозе для Европы со стороны РФ

18 февраля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Орбан убежден, что Россия не представляет угрозы для Европы Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Будапешт не разделяет мнение, что Россия представляет угрозу для безопасности Венгрии и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения», — сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Выступление премьера транслировал канал Hirado . Европа помогает Украине финансово и поставками вооружения на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В США ранее заявляли, что украинский конфликт завершится благодаря уступкам НАТО. А именно, после принятий гарантий безопасности России. Однако европейские лидеры озвучивали иные мнения на этот счет. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что проигрыш России на Украине является государственным смыслом для Польши и всего Евросоюза.

Будапешт не разделяет мнение, что Россия представляет угрозу для безопасности Венгрии и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Правительство Венгрии не разделяет гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения», — сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Выступление премьера транслировал канал Hirado. Европа помогает Украине финансово и поставками вооружения на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В США ранее заявляли, что украинский конфликт завершится благодаря уступкам НАТО. А именно, после принятий гарантий безопасности России. Однако европейские лидеры озвучивали иные мнения на этот счет. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что проигрыш России на Украине является государственным смыслом для Польши и всего Евросоюза.