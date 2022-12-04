В США заявили, что украинский конфликт завершится после принятия предложения РФ

19FortyFive: конфликт на Украине завершится после принятия гарантий безопасности РФ

04 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине может завершиться после принятия предложения Макрона, считает обозреватель Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине завершится, если лидеры Североатлантического альянса примут предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу обеспечения России гарантий безопасности. С таким предположением выступил обозреватель 19FortyFive. «Если предложение Макрона будет воспринято всерьез другими лидерами НАТО, это может положить конец конфликту на Украине», — пишет журналист издания Джек Бакби. Он также отметил, что одной из таких гарантий может стать остановка процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Макрон предложил предоставить России необходимые гарантии безопасности, выстраивая ее архитектуру в Европе. Он отмечал, что вопросы о защите российской стороны станут частью разговоров о примирении.

Конфликт на Украине завершится, если лидеры Североатлантического альянса примут предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу обеспечения России гарантий безопасности. С таким предположением выступил обозреватель 19FortyFive. «Если предложение Макрона будет воспринято всерьез другими лидерами НАТО, это может положить конец конфликту на Украине», — пишет журналист издания Джек Бакби. Он также отметил, что одной из таких гарантий может стать остановка процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Макрон предложил предоставить России необходимые гарантии безопасности, выстраивая ее архитектуру в Европе. Он отмечал, что вопросы о защите российской стороны станут частью разговоров о примирении.