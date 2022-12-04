В США заявили, что украинский конфликт завершится после принятия предложения РФ

19FortyFive: конфликт на Украине завершится после принятия гарантий безопасности РФ
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Северодонецк. ЛНР, руины, разрушенный город, улица партизанская
Конфликт на Украине может завершиться после принятия предложения Макрона, считает обозреватель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине завершится, если лидеры Североатлантического альянса примут предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу обеспечения России гарантий безопасности. С таким предположением выступил обозреватель 19FortyFive.

«Если предложение Макрона будет воспринято всерьез другими лидерами НАТО, это может положить конец конфликту на Украине», — пишет журналист издания Джек Бакби. Он также отметил, что одной из таких гарантий может стать остановка процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее Макрон предложил предоставить России необходимые гарантии безопасности, выстраивая ее архитектуру в Европе. Он отмечал, что вопросы о защите российской стороны станут частью разговоров о примирении.

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Конфликт на Украине завершится, если лидеры Североатлантического альянса примут предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу обеспечения России гарантий безопасности. С таким предположением выступил обозреватель 19FortyFive. «Если предложение Макрона будет воспринято всерьез другими лидерами НАТО, это может положить конец конфликту на Украине», — пишет журналист издания Джек Бакби. Он также отметил, что одной из таких гарантий может стать остановка процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Макрон предложил предоставить России необходимые гарантии безопасности, выстраивая ее архитектуру в Европе. Он отмечал, что вопросы о защите российской стороны станут частью разговоров о примирении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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