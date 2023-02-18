Командир ВСУ пожаловался на огромные потери в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят огромные потери в боях вокруг Артемовска. Об этом сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр.
«Мы находимся на востоке, в самой горячей точке фронта — в городе Бахмут. Я обращаюсь ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности — мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута… увеличивает потери войска», — передает слова украинского бойца издание УНИАН.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. По словам Пушилина, значительно приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. Позднее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска.
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