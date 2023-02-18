ВСУ эвакуировали командование группировки из Бахмута

18 февраля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

ВСУ эвакуировали командование из Бахмута Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда все командование. При такой активизации наступления группы „Вагнер“ группировка украинских войск в Артемовске обречена. Это вопрос времени», — заявил Гагин в беседе с ТАСС. По его словам, украинское командование пытается перебросить в город дополнительные подразделения. Однако все эти попытки успешно пресекает российская артиллерия. Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. По словам Пушилина, кратно приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. В пятницу разведка доложила, что украинское командование стягивает батальоны к Артемовску. Тем самым украинское командование отправляет своих бойцов на смерть, заявлял бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда все командование. При такой активизации наступления группы „Вагнер“ группировка украинских войск в Артемовске обречена. Это вопрос времени», — заявил Гагин в беседе с ТАСС. По его словам, украинское командование пытается перебросить в город дополнительные подразделения. Однако все эти попытки успешно пресекает российская артиллерия. Российские военные продолжают освобождать Бахмут. Им уже удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ, тем самым взяв город в оперативное окружение. По словам Пушилина, кратно приблизить освобождение города поможет перекрытие дороги на Часов Яр. В пятницу разведка доложила, что украинское командование стягивает батальоны к Артемовску. Тем самым украинское командование отправляет своих бойцов на смерть, заявлял бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.