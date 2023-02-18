В доме выполнен дизайнерский ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухэтажный дом с мансардой площадью 252 квадратных метра. В объявлении на портале Avito указана стоимость аренды 250 тысяч рублей в месяц.

«Сдается шикарный двухэтажный дом с мансардой в черте города, площадью 250 кв. м. Центральное отопление и водоснабжение. На мансарде зал и спальня. Дом полностью обставлен. Мебель, бытовая техника. Дом комфортный для проживания. Арендная плата 250000 все включено», — говорится в объявлении.

Уточняется, что на участке есть большой двухместный гараж и помещение под баню. Дом расположен недалеко от центра города, что является его преимуществом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) продают двухэтажный дом с мансардой общей площадью 860 квадратных метров меньше чем за 20 млн рублей. Из достоинств отмечены — газификация, наличие коммуникаций, асфальтовая дорога, рядом находятся школа и магазин.