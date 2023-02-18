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16 февраля 2023

В ЯНАО пропал 36-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Мужчина 16 февраля выехал из Губкинского и больше на связь не выходил Фото:

В ЯНАО с 16 февраля разыскивают 36-летнего Евгения Разгоняева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Разгоняев Евгений Евгеньевич, 36 лет. С 16 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Евгений был одет в темно-синюю куртку, черное трико с лампасами Adidas, черная вязаная шапка Adidas и черные кроссовки. Мужчина 16 февраля выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал.

Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Евгения Разгоняева. Любую известную информацию просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-78 или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза.

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В ЯНАО с 16 февраля разыскивают 36-летнего Евгения Разгоняева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал». «Внимание! Помогите найти человека! Разгоняев Евгений Евгеньевич, 36 лет. С 16 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Евгений был одет в темно-синюю куртку, черное трико с лампасами Adidas, черная вязаная шапка Adidas и черные кроссовки. Мужчина 16 февраля выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Евгения Разгоняева. Любую известную информацию просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-78 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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