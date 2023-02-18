В ЯНАО пропал 36-летний мужчина. Фото

19 февраля 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Мужчина 16 февраля выехал из Губкинского и больше на связь не выходил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с 16 февраля разыскивают 36-летнего Евгения Разгоняева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал». «Внимание! Помогите найти человека! Разгоняев Евгений Евгеньевич, 36 лет. С 16 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Евгений был одет в темно-синюю куртку, черное трико с лампасами Adidas, черная вязаная шапка Adidas и черные кроссовки. Мужчина 16 февраля выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Евгения Разгоняева. Любую известную информацию просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-78 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. сообщество «ВКонтакте» «ПСО Ямал»

В ЯНАО с 16 февраля разыскивают 36-летнего Евгения Разгоняева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал». «Внимание! Помогите найти человека! Разгоняев Евгений Евгеньевич, 36 лет. С 16 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Евгений был одет в темно-синюю куртку, черное трико с лампасами Adidas, черная вязаная шапка Adidas и черные кроссовки. Мужчина 16 февраля выехал и Губкинского на автомобиле Нива и пропал. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Евгения Разгоняева. Любую известную информацию просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-78 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза.