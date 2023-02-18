18 февраля 2023

Российский боец рассказал о новой тактике ВСУ в разведке

Доброволец «Выходной»: украинских новобранцев отправляют на разведку вслепую
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Командир с позывным «Выходной» уже сталкивался с такой тактикой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца. Об этом сообщил командир одного из российских добровольческих отрядов.

«У [украинских военных] есть такая практика — они [нового сослуживца] отправляют вперед. <…> И говорят ему, что [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — рассказал РИА Новости командир добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной». Таким образом, продолжил он, новичков проверяют на бесстрашие и стрессоустойчивость.

По словам военного, он сталкивается с подобной тактикой не в первый раз. «Заметил [противника] буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из „зеленки“. Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — рассказал «Выходной».

Ранее URA.RU сообщало о случаях, когда военные ВСУ расстреливают своих медиков. Об этих случаях рассказал военный политолог подполковник запаса Олег Иванников.

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Украинские военные посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца. Об этом сообщил командир одного из российских добровольческих отрядов. «У [украинских военных] есть такая практика — они [нового сослуживца] отправляют вперед. <…> И говорят ему, что [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — рассказал РИА Новости командир добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной». Таким образом, продолжил он, новичков проверяют на бесстрашие и стрессоустойчивость. По словам военного, он сталкивается с подобной тактикой не в первый раз. «Заметил [противника] буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из „зеленки“. Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — рассказал «Выходной». Ранее URA.RU сообщало о случаях, когда военные ВСУ расстреливают своих медиков. Об этих случаях рассказал военный политолог подполковник запаса Олег Иванников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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