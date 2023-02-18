Российский боец рассказал о новой тактике ВСУ в разведке

Доброволец «Выходной»: украинских новобранцев отправляют на разведку вслепую

19 февраля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Командир с позывным «Выходной» уже сталкивался с такой тактикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца. Об этом сообщил командир одного из российских добровольческих отрядов. «У [украинских военных] есть такая практика — они [нового сослуживца] отправляют вперед. <…> И говорят ему, что [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — рассказал РИА Новости командир добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной». Таким образом, продолжил он, новичков проверяют на бесстрашие и стрессоустойчивость. По словам военного, он сталкивается с подобной тактикой не в первый раз. «Заметил [противника] буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из „зеленки“. Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — рассказал «Выходной». Ранее URA.RU сообщало о случаях, когда военные ВСУ расстреливают своих медиков. Об этих случаях рассказал военный политолог подполковник запаса Олег Иванников.

Украинские военные посылают в разведку под Угледаром неопытных бойцов, чтобы провести разведку боем и испытать нового сослуживца. Об этом сообщил командир одного из российских добровольческих отрядов. «У [украинских военных] есть такая практика — они [нового сослуживца] отправляют вперед. <…> И говорят ему, что [до российских военных] 250 метров, а по факту — 150 метров», — рассказал РИА Новости командир добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным «Выходной». Таким образом, продолжил он, новичков проверяют на бесстрашие и стрессоустойчивость. По словам военного, он сталкивается с подобной тактикой не в первый раз. «Заметил [противника] буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из „зеленки“. Увидев друг друга, мы оба очень удивились», — рассказал «Выходной». Ранее URA.RU сообщало о случаях, когда военные ВСУ расстреливают своих медиков. Об этих случаях рассказал военный политолог подполковник запаса Олег Иванников.