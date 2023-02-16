Подполковник запаса рассказал про случаи расстрелов бойцами ВСУ своих же медиков

Украинские медики спасают бойцов-дезертиров, отметил Олег Иванников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают своих же медиков, которые вывозят из зоны боевых действий здоровых солдат, симулирующих ранения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Такие случаи уже были. Я этой информацией немного располагаю. Медики ВСУ за вознаграждение пытались вывозить либо самострелов (совершают самострелы, чтобы уклониться от несения службы, — прим. URA.RU), либо дезертиров из линий боевого соприкосновения. Таких медиков расстреливали. Это тактика заградотрядов ВСУ, которые состоят из правого сектора. Она направлена прежде всего на устрашение медиков, которые под различными предлогами вывозят здоровых бойцов ВСУ, которые симулируют ранение, болезни», — объяснил Олег Иванников.

Подполковник запаса напомнил, что среди украинских бойцов растет число самострелов. «В ВСУ много самострелов, так как настроения панические. Проводятся сдачи городов, спасаются архивы. Все госучреждения, которые контролировала Украина, вывозят свои документы, и рядовые бойцы, видя все это, конечно, задействуют все свои возможности, чтобы покинуть место пресловутого сражения», — добавил Иванников.

Ранее сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российской армии заявили об атаках ВСУ по ним. Позже это подтвердил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он отметил, что ВСУ расстреляли группу медиков с опознавательными знаками, которые ехали эвакуировать раненых в районе Угледара. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские дипломаты постоянно обращают внимание участников международных организаций на нарушения со стороны украинского режима и военных всех возможных правил и норм.