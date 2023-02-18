Политолог отметил губернатора ЯНАО за новый международный проект

Политолог Орлов: арктический международный музыкальный детский конкурс — имиджевый ход Артюхова

Анонсированный международный детский конкурс — значимый имиджевый ход для Дмитрия Артюхова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Анонсированный на Арктическом форуме в Салехарде (ЯНАО) международный музыкальный детский конкурс станет знаковым для губернатора округа Дмитрия Артюхова. Как сообщается в telegram-канале гендиректора федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, мероприятие также помогло Ямалу усилить влияние среди северных регионов. Политолог внес кейс главы Ямала в список позитивных примеров работы на уходящей неделе.

«Арктический культурный форум, прошедший в Салехарде, способствует позиционированию ЯНАО в качестве одного из самых влиятельных субъектов арктической зоны. <…> Анонсированный арктический международный музыкальный детский конкурс — значимый имиджевый ход Дмитрия Артюхова не только как главы региона, но и как руководителя комиссии Госсовета по молодежной политике», — сообщается в канале. Проект планирует запустить правительство ЯНАО совместно с представителями культуры.

Ранее сообщалось, что продвижение инициатив и проектов, касающихся молодежной политики, стали неотъемлемой частью имиджа губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Опыт ЯНАО, как региона-участника молодежных и образовательных федеральных проектов, привел к поддержке инициативы Артюхова руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, а затем и президентом РФ Владимиром Путиным.