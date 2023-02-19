Песков назвал США главным провокатором в мире. Видео

19 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

США — главный провокатор в мире, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее высказывалась о поддержке наступления Украины на Крым, говорят об «особой роли США» на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что США являются главными провокатором напряженности в мире. «Она [Виктория Нуланд] лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил Песков. Его слова приводит автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин. Песков подчеркнул также, что слова Нуланд «показывают всю глубину разногласий Вашингтона и Москвы».

Слова заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее высказывалась о поддержке наступления Украины на Крым, говорят об «особой роли США» на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что США являются главными провокатором напряженности в мире. «Она [Виктория Нуланд] лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил Песков. Его слова приводит автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин. Песков подчеркнул также, что слова Нуланд «показывают всю глубину разногласий Вашингтона и Москвы».