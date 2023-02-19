Песков назвал США главным провокатором в мире. Видео

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
США — главный провокатор в мире, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее высказывалась о поддержке наступления Украины на Крым, говорят об «особой роли США» на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что США являются главными провокатором напряженности в мире.

«Она [Виктория Нуланд] лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил Песков. Его слова приводит автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин. Песков подчеркнул также, что слова Нуланд «показывают всю глубину разногласий Вашингтона и Москвы».

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Слова заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее высказывалась о поддержке наступления Украины на Крым, говорят об «особой роли США» на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая, что США являются главными провокатором напряженности в мире. «Она [Виктория Нуланд] лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил Песков. Его слова приводит автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин. Песков подчеркнул также, что слова Нуланд «показывают всю глубину разногласий Вашингтона и Москвы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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