Жители города ХМАО восхитились кулинарными способностями мэра. Видео

19 февраля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Жители восхитились простым рецептом картофеля и аппетитной подачей блюда (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео приготовления картофеля. В комментариях подписчики написали, что мэр — прирожденный кулинар. Они восхитились простым рецептом и аппетитной подачей блюда с грибами. «Сегодня буду готовить картофель», — поделился Маненков в видео. «Просто, но очень вкусно», — прокомментировала Юлия Тузова. Нила Кулакова добавила, что картошка с грибами — идеальное блюдо для воскресного обеда. «Замечательная картошечка, да еще и с груздями! Сергей Петрович, как вы это все красиво подаете!» — поделилась Ирина Шевер. «Какая румяная и аппетитная картошечка получилась, а грибочки просто шикарны», — восхитилась Мария Першина. Глава Белоярского района регулярно делится с подписчиками рецептами блюд. Он также снимает процесс приготовления на видео. Так перед Новым годом Маненков показал свой вариант селедки под шубой, сделав из него торт. Также мэр провел кулинарный мастер-класс со школьниками.

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео приготовления картофеля. В комментариях подписчики написали, что мэр — прирожденный кулинар. Они восхитились простым рецептом и аппетитной подачей блюда с грибами. «Сегодня буду готовить картофель», — поделился Маненков в видео. «Просто, но очень вкусно», — прокомментировала Юлия Тузова. Нила Кулакова добавила, что картошка с грибами — идеальное блюдо для воскресного обеда. «Замечательная картошечка, да еще и с груздями! Сергей Петрович, как вы это все красиво подаете!» — поделилась Ирина Шевер. «Какая румяная и аппетитная картошечка получилась, а грибочки просто шикарны», — восхитилась Мария Першина. Глава Белоярского района регулярно делится с подписчиками рецептами блюд. Он также снимает процесс приготовления на видео. Так перед Новым годом Маненков показал свой вариант селедки под шубой, сделав из него торт. Также мэр провел кулинарный мастер-класс со школьниками.