Мэр из ХМАО показал свой вариант новогоднего салата

20 декабря 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Мэр из ХМАО сделал из привычного салата торт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков показал свой вариант селедки под шубой. Чиновник сделал из привычного блюда торт, показано на видео, размещенном на личной странице Сергея Маненкова. «Нам понадобятся: лук, морковка, яблоко, свекла, майонез, черный хлеб и рыба сырок. Хлеб пропускаем через блендер. Таким образом у нас получится сухая основа для торта», — говорит глава Белоярского района. Чиновник выложил все слоями и заправил майонезом. Через полчаса, которые салат постоял в холоде, блюдо можно есть. Ранее URA.RU рассказывало, что индекс стоимости оливье в текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей. В 2022 году стоимость оливье составляет в среднем 455 рублей, тогда как в 2021 салат обходился в 408 рублей.

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков показал свой вариант селедки под шубой. Чиновник сделал из привычного блюда торт, показано на видео, размещенном на личной странице Сергея Маненкова. «Нам понадобятся: лук, морковка, яблоко, свекла, майонез, черный хлеб и рыба сырок. Хлеб пропускаем через блендер. Таким образом у нас получится сухая основа для торта», — говорит глава Белоярского района. Чиновник выложил все слоями и заправил майонезом. Через полчаса, которые салат постоял в холоде, блюдо можно есть. Ранее URA.RU рассказывало, что индекс стоимости оливье в текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей. В 2022 году стоимость оливье составляет в среднем 455 рублей, тогда как в 2021 салат обходился в 408 рублей.