WSJ: украинских беженцев в США признают нелегалами

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Соединенные Штаты Америки. США, нью йорк, статуя свободы
Легальный статус украинских беженцев в США подходит к концу, пишет WSJ Фото:

Тысячи украинских беженцев, находящихся в США, могут признать нелегальными, так как они приехали в страну в период, когда американские власти были не готовы к расположению у себя в стране иммигрантов на долгий период. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Тысячам украинских иммигрантов, проживающих в США, грозит неизбежный риск потерять свой легальный статус», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что многие украинские беженцы в апреле прошлого года приехали в США во время действия 10-дневного периода, в рамках которого приезжим давали один год проживания в Соединенных Штатах. Этот срок вскоре подойдет к концу, о планах продления которого американские власти не сообщают, заключил автор материала.

Ранее стало известно, что жители Польши отказываются принимать у себя украинских беженцев. Претензии связаны с националистическими взглядами приезжих и их негативного настроя к польскому государству.

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Тысячи украинских беженцев, находящихся в США, могут признать нелегальными, так как они приехали в страну в период, когда американские власти были не готовы к расположению у себя в стране иммигрантов на долгий период. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Тысячам украинских иммигрантов, проживающих в США, грозит неизбежный риск потерять свой легальный статус», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что многие украинские беженцы в апреле прошлого года приехали в США во время действия 10-дневного периода, в рамках которого приезжим давали один год проживания в Соединенных Штатах. Этот срок вскоре подойдет к концу, о планах продления которого американские власти не сообщают, заключил автор материала. Ранее стало известно, что жители Польши отказываются принимать у себя украинских беженцев. Претензии связаны с националистическими взглядами приезжих и их негативного настроя к польскому государству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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