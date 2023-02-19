WSJ: украинских беженцев в США признают нелегалами

Тысячи украинских беженцев, находящихся в США, могут признать нелегальными, так как они приехали в страну в период, когда американские власти были не готовы к расположению у себя в стране иммигрантов на долгий период. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Тысячам украинских иммигрантов, проживающих в США, грозит неизбежный риск потерять свой легальный статус», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что многие украинские беженцы в апреле прошлого года приехали в США во время действия 10-дневного периода, в рамках которого приезжим давали один год проживания в Соединенных Штатах. Этот срок вскоре подойдет к концу, о планах продления которого американские власти не сообщают, заключил автор материала.
Ранее стало известно, что жители Польши отказываются принимать у себя украинских беженцев. Претензии связаны с националистическими взглядами приезжих и их негативного настроя к польскому государству.
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Тысячи украинских беженцев, находящихся в США, могут признать нелегальными, так как они приехали в страну в период, когда американские власти были не готовы к расположению у себя в стране иммигрантов на долгий период. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Тысячам украинских иммигрантов, проживающих в США, грозит неизбежный риск потерять свой легальный статус», — сообщается в материале газеты. Там добавили, что многие украинские беженцы в апреле прошлого года приехали в США во время действия 10-дневного периода, в рамках которого приезжим давали один год проживания в Соединенных Штатах. Этот срок вскоре подойдет к концу, о планах продления которого американские власти не сообщают, заключил автор материала. Ранее стало известно, что жители Польши отказываются принимать у себя украинских беженцев. Претензии связаны с националистическими взглядами приезжих и их негативного настроя к польскому государству.