Тюменский губернатор Моор посетил ЛНР и пообщался с военнослужащими

19 февраля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

О будущем визите тюменского губернатора в ЛНР URA.RU сообщало еще в январе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР. Информацию он этом опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Сегодня работаю в Луганской Народной Республике. Был у наших ребят в ремонтном подразделении. Здесь восстанавливают тяжелую технику. Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость. Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных, целую машину. Всех военнослужащих поздравил с наступающим Днем защитника Отечества» — написал Александр Моор в telegram-канале. Тюменский губернатор также сообщил, что у земляков-военнослужащих было несколько личных вопросов, которые касаются родителей, он записал все просьбы и обязательно поможет. Моор рассказал о поддержке, которую областные власти оказывают семьям мобилизованных, и о льготах, положенных участникам специальной военной операции. От том, что Моор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года, было известно еще в январе. Об этом URA.RU сообщали источники, близкие к аппарату губернатора области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР. Информацию он этом опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Сегодня работаю в Луганской Народной Республике. Был у наших ребят в ремонтном подразделении. Здесь восстанавливают тяжелую технику. Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость. Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных, целую машину. Всех военнослужащих поздравил с наступающим Днем защитника Отечества» — написал Александр Моор в telegram-канале. Тюменский губернатор также сообщил, что у земляков-военнослужащих было несколько личных вопросов, которые касаются родителей, он записал все просьбы и обязательно поможет. Моор рассказал о поддержке, которую областные власти оказывают семьям мобилизованных, и о льготах, положенных участникам специальной военной операции. От том, что Моор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года, было известно еще в январе. Об этом URA.RU сообщали источники, близкие к аппарату губернатора области.