Тюменский губернатор Моор посетил ЛНР и пообщался с военнослужащими

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил ЛНР. Информацию он этом опубликовал в своем официальном telegram-канале.
«Сегодня работаю в Луганской Народной Республике. Был у наших ребят в ремонтном подразделении. Здесь восстанавливают тяжелую технику. Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость. Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных, целую машину. Всех военнослужащих поздравил с наступающим Днем защитника Отечества» — написал Александр Моор в telegram-канале.
Тюменский губернатор также сообщил, что у земляков-военнослужащих было несколько личных вопросов, которые касаются родителей, он записал все просьбы и обязательно поможет. Моор рассказал о поддержке, которую областные власти оказывают семьям мобилизованных, и о льготах, положенных участникам специальной военной операции.
От том, что Моор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года, было известно еще в январе. Об этом URA.RU сообщали источники, близкие к аппарату губернатора области.
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