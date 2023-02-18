Силовики в ЯНАО обнаружили тело пропавшего мужчины

Следователи организовали проверку по данному факту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские обнаружили тело мужчины, которого ранее разыскивали в ЯНАО. Как сообщается в telegram-канале окружного СУ СКР, следователи организовали проверку.

«В ходе розыска мужчины, объявленного 16 февраля без вести пропавшим, сотрудниками полиции на трассе, связывающей города Муравленко и Губкинский, обнаружен его автомобиль. При осмотре местности недалеко от дороги обнаружен сам владелец автомобиля. При первичном осмотре тела следов криминальной смерти не выявлено», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили о поиске 36-летнего мужчины. Он выехал из Губкинского на автомобиле Нива 16 февраля и пропал.