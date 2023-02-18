18 февраля 2023
17 февраля 2023

Силовики в ЯНАО обнаружили тело пропавшего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи организовали проверку по данному факту Фото:

Полицейские обнаружили тело мужчины, которого ранее разыскивали в ЯНАО. Как сообщается в telegram-канале окружного СУ СКР, следователи организовали проверку.

«В ходе розыска мужчины, объявленного 16 февраля без вести пропавшим, сотрудниками полиции на трассе, связывающей города Муравленко и Губкинский, обнаружен его автомобиль. При осмотре местности недалеко от дороги обнаружен сам владелец автомобиля. При первичном осмотре тела следов криминальной смерти не выявлено», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили о поиске 36-летнего мужчины. Он выехал из Губкинского на автомобиле Нива 16 февраля и пропал.

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Полицейские обнаружили тело мужчины, которого ранее разыскивали в ЯНАО. Как сообщается в telegram-канале окружного СУ СКР, следователи организовали проверку. «В ходе розыска мужчины, объявленного 16 февраля без вести пропавшим, сотрудниками полиции на трассе, связывающей города Муравленко и Губкинский, обнаружен его автомобиль. При осмотре местности недалеко от дороги обнаружен сам владелец автомобиля. При первичном осмотре тела следов криминальной смерти не выявлено», — уточнили в ведомстве. Сотрудники СК проводят следственные действия. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы. Ранее сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Ямал» сообщили о поиске 36-летнего мужчины. Он выехал из Губкинского на автомобиле Нива 16 февраля и пропал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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