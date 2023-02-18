18 февраля 2023

Стрит-арт художник из Екатеринбурга опубликовал свою новую работу в Черногории. Фото

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Морфология улиц. Художники рисуют на стенах и крупных объектах, в городе. Тюмень, краска, граффити, тюмень, баллончик с краской, энергетиков 19, морфология улиц
«Способ остановки времени» — не первая работа Абиха в Черногории Фото:

Уличный художник из Екатеринбурга Владимир Абих презентовал свою новую работу в Черногории под названием «Способ остановки времени». Об этом автор рассказал на своем telegram-канале.

«Хотел бы я иметь способность останавливать время, создавать временные оазисы, во время которых можно отдохнуть, прочитать и посмотреть все, что откладывал. В жизни есть только один надежный способ притормозить ход времени — множить опыт и впечатления», — прокомментировал свой арт-объект Абих.

Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбургских стрит-арт художниках, объединившихся для совместного проекта в Черногории. Один из участников совместной работы Владимир Абих также предcтавил свою работу в черногорском поселке Булярица.

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Уличный художник из Екатеринбурга Владимир Абих презентовал свою новую работу в Черногории под названием «Способ остановки времени». Об этом автор рассказал на своем telegram-канале. «Хотел бы я иметь способность останавливать время, создавать временные оазисы, во время которых можно отдохнуть, прочитать и посмотреть все, что откладывал. В жизни есть только один надежный способ притормозить ход времени — множить опыт и впечатления», — прокомментировал свой арт-объект Абих. Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбургских стрит-арт художниках, объединившихся для совместного проекта в Черногории. Один из участников совместной работы Владимир Абих также предcтавил свою работу в черногорском поселке Булярица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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