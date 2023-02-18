«Способ остановки времени» — не первая работа Абиха в Черногории Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уличный художник из Екатеринбурга Владимир Абих презентовал свою новую работу в Черногории под названием «Способ остановки времени». Об этом автор рассказал на своем telegram-канале.

«Хотел бы я иметь способность останавливать время, создавать временные оазисы, во время которых можно отдохнуть, прочитать и посмотреть все, что откладывал. В жизни есть только один надежный способ притормозить ход времени — множить опыт и впечатления», — прокомментировал свой арт-объект Абих.

Ранее URA.RU рассказывало о екатеринбургских стрит-арт художниках, объединившихся для совместного проекта в Черногории. Один из участников совместной работы Владимир Абих также предcтавил свою работу в черногорском поселке Булярица.