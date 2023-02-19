Кадыров заявил, что намерен создать свою ЧВК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров порадовался за супехи ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине.

«Не перестаю радоваться успехам ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление на бахмутском направлении. 17 февраля они освободили поселок Парасковиевка в Бахмутском район ДНР.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине. «Не перестаю радоваться успехам ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление на бахмутском направлении. 17 февраля они освободили поселок Парасковиевка в Бахмутском район ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...