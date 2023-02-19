Кадыров заявил, что намерен создать свою ЧВК

19 февраля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров порадовался за супехи ЧВК «Вагнер» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине. «Не перестаю радоваться успехам ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление на бахмутском направлении. 17 февраля они освободили поселок Парасковиевка в Бахмутском район ДНР.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине. «Не перестаю радоваться успехам ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление на бахмутском направлении. 17 февраля они освободили поселок Парасковиевка в Бахмутском район ДНР.