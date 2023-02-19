Кадыров заявил, что намерен создать свою ЧВК

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине.
«Не перестаю радоваться успехам ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление на бахмутском направлении. 17 февраля они освободили поселок Парасковиевка в Бахмутском район ДНР.
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