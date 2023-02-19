Врач Кривцова раскрыла, кому стоит отказаться от блинов на Масленицу

Врач Кривцова: блины могут довести человека до операционного стола

20 февраля 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Блины вызывают обострение хронических заболеваний, сказала Екатерина Кривцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU От блинов стоит отказаться людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употребление этого блюда может привести к необходимости даже хирургического вмешательства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Для того, чтобы говорить о масленице, нужно вспомнить Антона Павловича Чехова с его рассказом о том как человек ел блины на масленицу, а потом умер („О бренности“ — прим. URA.RU). Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта Рефлюкс-эзофагит, проблемы ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем и вызвать необходимость хирургического вмешательства», — сказала Екатерина Кривцова. Профессор отметила, что употребление блинов приводит к обострениям хронических заболеваний. «Это высококалорийный продукт, в основе которого лежат углеводы и жиры. Конечно же, людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки блины будут наносить значимый ущерб и декомпенсировать их хронические заболевания. Качество продуктов, используемых при изготовлении блинов, тоже имеют значения. Для здоровых людей при наличии физических нагрузок эта пища хорошо усваивается и доставляет только радость», — объяснила кандидат медицинских наук. Масленичная неделя в России начинается 20 февраля. В это время проходят традиционные народные гуляния, а также принято есть блины, которые символизируют солнце. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От блинов стоит отказаться людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употребление этого блюда может привести к необходимости даже хирургического вмешательства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Для того, чтобы говорить о масленице, нужно вспомнить Антона Павловича Чехова с его рассказом о том как человек ел блины на масленицу, а потом умер („О бренности“ — прим. URA.RU). Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта Рефлюкс-эзофагит, проблемы ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем и вызвать необходимость хирургического вмешательства», — сказала Екатерина Кривцова. Профессор отметила, что употребление блинов приводит к обострениям хронических заболеваний. «Это высококалорийный продукт, в основе которого лежат углеводы и жиры. Конечно же, людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки блины будут наносить значимый ущерб и декомпенсировать их хронические заболевания. Качество продуктов, используемых при изготовлении блинов, тоже имеют значения. Для здоровых людей при наличии физических нагрузок эта пища хорошо усваивается и доставляет только радость», — объяснила кандидат медицинских наук. Масленичная неделя в России начинается 20 февраля. В это время проходят традиционные народные гуляния, а также принято есть блины, которые символизируют солнце.