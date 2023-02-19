Глава СК сообщил итоги расследования теракта на Крымском мосту

По результатам следствия, подтверждено, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Украинские спецслужбы причастны к теракту на Крымском мосту», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Он добавил, что это стало известно в ходе расследования Следственного комитета России.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом, часть дорожного полотна обрушилась. По словам президента России Владимира Путина, теракт организовали украинские спецслужбы.
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По результатам следствия, подтверждено, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Украинские спецслужбы причастны к теракту на Крымском мосту», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Он добавил, что это стало известно в ходе расследования Следственного комитета России. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом, часть дорожного полотна обрушилась. По словам президента России Владимира Путина, теракт организовали украинские спецслужбы.